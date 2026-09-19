El Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los encuentros más intensos del fútbol español cuando Atlético Madrid y Real Madrid se miden en un nuevo derbi de LaLiga Primera División. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Real Madrid

El derbi madrileño se podrá seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el partido en streaming y por televisión.

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Acerca del encuentro

Diego Simeone llega al partido con su equipo en un momento irregular. Los rojiblancos ganaron con claridad ante Osasuna en la última jornada liguera, pero acumulan dos derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo una caída ante el Athletic Club por 3-0. La baja de Pablo Barrios en el centro del campo es un golpe sensible para el técnico argentino.

El Real Madrid, dirigido por Jose Mourinho, atraviesa un tramo de forma sólido. Los blancos han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con victorias ante Inter de Milán en la Liga de Campeones y ante Rayo Vallecano por 4-1 en liga. Kylian Mbappé encabeza un ataque que llega con confianza al Metropolitano.

El contexto en la tabla añade peso al encuentro. El Real Madrid ocupa la segunda posición de LaLiga, mientras que el Atlético se sitúa en el cuarto puesto, lo que convierte este derbi en un duelo directo con implicaciones reales en la lucha por el título.

Hansi Flick, desde el banquillo del Barcelona, ha dejado claro que no está pendiente del resultado del derbi, aunque cualquier tropiezo del Madrid puede beneficiar a los culés en lo alto de la clasificación.

Forma

El Atlético Madrid llega al derbi con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 4-0 ante Osasuna el 16 de septiembre, aunque previamente sufrieron una derrota por 3-0 ante el Athletic Club. En total, los rojiblancos han marcado once goles y encajado seis en ese tramo.

El Real Madrid presenta una racha más consistente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco compromisos. Los blancos ganaron 4-1 al Rayo Vallecano y vencieron al Inter de Milán por 2-1 en la Liga de Campeones. Su única derrota en ese período llegó ante el Real Betis por 1-0. El equipo de Mourinho ha marcado catorce goles y encajado seis durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 22 de marzo de 2026 en LaLiga, con victoria del Real Madrid por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid acumula tres victorias frente a dos del Atlético, con un balance global de nueve goles a favor de los blancos y diez para los colchoneros. El Atlético ganó con contundencia en el Metropolitano en septiembre de 2025, cuando se impuso por 5-2 en liga.