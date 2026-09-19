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Atlético Madrid vs Real Madrid: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Atlético Madrid vs Real Madrid
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Atlético Madrid y Real Madrid. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los encuentros más intensos del fútbol español cuando Atlético Madrid y Real Madrid se miden en un nuevo derbi de LaLiga Primera División. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 7
Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Real Madrid

El derbi madrileño se podrá seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el partido en streaming y por televisión.

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Atlético Madrid contra Real Madrid alineaciones probables

3-4-2-1
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillC. RomeroC. RomeroD. HanckoD. HanckoA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneK. LeeK. LeeM. HjulmandM. HjulmandM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeJ. DavidJ. DavidT. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Atlético Madrid

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • D. Simeone
  • J. Mourinho

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Acerca del encuentro

Diego Simeone llega al partido con su equipo en un momento irregular. Los rojiblancos ganaron con claridad ante Osasuna en la última jornada liguera, pero acumulan dos derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo una caída ante el Athletic Club por 3-0. La baja de Pablo Barrios en el centro del campo es un golpe sensible para el técnico argentino.

El Real Madrid, dirigido por Jose Mourinho, atraviesa un tramo de forma sólido. Los blancos han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con victorias ante Inter de Milán en la Liga de Campeones y ante Rayo Vallecano por 4-1 en liga. Kylian Mbappé encabeza un ataque que llega con confianza al Metropolitano.

El contexto en la tabla añade peso al encuentro. El Real Madrid ocupa la segunda posición de LaLiga, mientras que el Atlético se sitúa en el cuarto puesto, lo que convierte este derbi en un duelo directo con implicaciones reales en la lucha por el título.

Hansi Flick, desde el banquillo del Barcelona, ha dejado claro que no está pendiente del resultado del derbi, aunque cualquier tropiezo del Madrid puede beneficiar a los culés en lo alto de la clasificación.

Forma

ATM

ATM - Formulario

SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético Madrid llega al derbi con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 4-0 ante Osasuna el 16 de septiembre, aunque previamente sufrieron una derrota por 3-0 ante el Athletic Club. En total, los rojiblancos han marcado once goles y encajado seis en ese tramo.

El Real Madrid presenta una racha más consistente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco compromisos. Los blancos ganaron 4-1 al Rayo Vallecano y vencieron al Inter de Milán por 2-1 en la Liga de Campeones. Su única derrota en ese período llegó ante el Real Betis por 1-0. El equipo de Mourinho ha marcado catorce goles y encajado seis durante ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Supercopa
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
9Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 22 de marzo de 2026 en LaLiga, con victoria del Real Madrid por 3-2. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid acumula tres victorias frente a dos del Atlético, con un balance global de nueve goles a favor de los blancos y diez para los colchoneros. El Atlético ganó con contundencia en el Metropolitano en septiembre de 2025, cuando se impuso por 5-2 en liga.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
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