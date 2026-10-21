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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Viking en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aston Villa y Viking se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Aston Villa recibe a Viking en Villa Park en un encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con los de Unai Emery buscando consolidar su posición en la élite europea.

El conjunto de Birmingham llega en un momento de notable confianza. Su última actuación en competición continental fue un contundente 6-0 ante Fenerbahçe, resultado que subrayó la capacidad goleadora del equipo y la solidez colectiva que Emery ha construido esta temporada.

Nicolas Jackson atraviesa un momento de brillantez personal. El delantero, incorporado en verano procedente del Chelsea, anotó dos goles antes del descanso ante Fenerbahçe y acumula cifras que hacen prever que superará su mejor registro goleador de una temporada.

Johan Manzambi, el centrocampista de 21 años que marcó el gol decisivo ante Newcastle hace apenas días, también aporta una dosis de ilusión adicional. El jugador ha rechazado propuestas de clubes de la talla de Liverpool, Barcelona y Bayern Múnich para continuar su desarrollo bajo las órdenes de Emery, una decisión que refleja la confianza del vestuario en el proyecto.

Viking, por su parte, llega con la moral alta tras empatar 3-3 ante el Bayern Múnich en su último partido de Champions League, una actuación que demuestra que el conjunto noruego no viaja a Birmingham a rendirse.

El choque promete un Villa Park volcado con su equipo, que ha convertido su estadio en un fortín europeo. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Ian Maatsen, Matteo Ruggeri ni Aaron Wan-Bissaka, los tres en la lista de bajas por lesión. El técnico español tiene previsto alinear un once con Zion Suzuki bajo palos, una defensa formada por Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash y Tyrone Mings, y un centro del campo con Boubacar Kamara, Alysson Edward y Ross Barkley. John McGinn, Ibrahim Mbaye y Nicolas Jackson completarían el equipo titular según la alineación probable.

Morten Jensen afronta el partido con varias ausencias en sus filas: Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino y Martin Roseth están descartados. El técnico del Viking tiene previsto apostar por Erik Botheim y Zlatko Tripic como referencias ofensivas, con Kristoffer Askildsen y Joe Bell en el mediocampo.

Forma

Aston Villa llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos, una racha que refleja la solidez del equipo en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Newcastle en la Premier League, y antes de eso golearon 6-0 al Fenerbahçe en Champions League. En los cinco partidos, el conjunto de Emery ha marcado quince goles y encajado cinco, con una única cesión de puntos en el empate 2-2 ante el Brentford.

Viking llega con tres victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. Su partido más reciente fue un triunfo 3-2 ante el Fredrikstad en la Eliteserien, y antes de eso firmaron un notable 3-3 ante el Bayern Múnich en la Champions League. En total, el equipo noruego ha marcado once goles y encajado diez en ese período, con una racha de tres victorias en sus últimos tres partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Aston Villa y Viking en el historial disponible. El partido de Villa Park será, por tanto, un estreno entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, Aston Villa ocupa la cuarta posición, mientras que Viking se sitúa en el puesto 29. Los de Emery necesitan sumar para afianzarse en los puestos de clasificación directa, mientras que el conjunto noruego busca puntos que le permitan escalar en una tabla en la que aún tiene margen de mejora.