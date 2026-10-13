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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Lille en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Arsenal vs Lille se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta a continuación las opciones disponibles para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Emirates Stadium de Londres acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Arsenal y Lille, un duelo cargado de emotividad y con mucho en juego para ambos conjuntos en la fase de grupos.

El Arsenal llega al partido con la confianza de haber vencido al Leeds United por 2-1 en la Premier League, aunque Mikel Arteta afronta el choque con las bajas de Piero Hincapié y Martín Zubimendi, quienes se han lesionado el tobillo recientemente. Una buena noticia para el técnico vasco es la vuelta a los entrenamientos de William Saliba, aunque el defensa central no figura entre los disponibles para este encuentro.

Bruno Guimarães, fichaje que ha generado grandes expectativas en el Emirates, anotó el gol decisivo ante el Leeds y apunta a tener un papel protagonista junto a Declan Rice y Martin Ødegaard en el centro del campo. Myles Lewis-Skelly, por su parte, ha destacado públicamente a Mikel Merino como el jugador más infravalorado del equipo, alguien con una inteligencia futbolística fuera de lo común.

El Lille de Davide Ancelotti llega a Londres con la baja confirmada de Hamza Igamane y sin poder contar con Ethan Mbappé, quien cumple sanción. Los visitantes han ganado sus dos últimos compromisos y tratarán de sorprender en uno de los estadios más exigentes de Europa.

Este partido tiene además un componente sentimental especial: Gabriel Magalhães, defensa del Arsenal formado en el Lille, se reencontrará con su exclub. Mikel Arteta, por su parte, ha rendido tributo a Olivier Giroud, histórico del Arsenal que ahora forma parte de la estructura del Lille, en la previa del encuentro.

El propio Giroud ha explicado que su salida del Arsenal en 2018 fue una decisión necesaria para asegurarse un puesto en la selección francesa de cara al Mundial, aunque guarda un recuerdo muy positivo de su etapa en el club londinense.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Arsenal presenta las bajas de Christos Tzolis y William Saliba, este último aún sin estar disponible pese a haber retomado los entrenamientos. Mikel Arteta podría alinear un once con David Raya bajo palos, una defensa formada por Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel y Ben White, y un mediocampo con Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Mikel Merino y Bruno Guimarães, con Viktor Gyökeres como referencia ofensiva.

El Lille no podrá contar con Hamza Igamane por lesión, mientras que Ethan Mbappé cumple sanción y tampoco estará disponible. Davide Ancelotti prevé alinear a Berke Özer en portería, con una defensa compuesta por Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro y Calvin Verdonk, y una línea de medios con Benjamin André, Dilane Bakwa, Nabil Bentaleb, Gaetan Perrin y Hakon Arnar Haraldsson, siendo Ayase Ueda el delantero centro.

Forma

El Arsenal acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto londinense venció al Leeds United por 2-1 en su partido más reciente y también se impuso al SSC Nápoles por 0-1 en la Champions League, aunque sufrió una abultada derrota ante el Brighton por 3-0. En total, los gunners han marcado nueve goles y encajado seis en este tramo de la temporada.

El Lille llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Le Havre en Ligue 1, aunque en la Champions League cayeron ante el Real Betis por 3-2. Los visitantes han marcado seis goles y encajado cinco en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes entre Arsenal y Lille disponibles en este momento.

Clasificación

En la clasificación actual de la Liga de Campeones, el Arsenal ocupa la posición 15 y el Lille la 22, lo que convierte este partido en un duelo importante para que ambos equipos mejoren su situación en la tabla y se acerquen a los puestos de clasificación directa.