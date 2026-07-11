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World Cup - Cuartos de final Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Suiza se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación, según la región de emisión disponible.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Suiza se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026 en el Kansas City Stadium, con los campeones del mundo buscando un lugar en las semifinales del torneo más importante del planeta.

Lionel Scaloni conduce a una Albiceleste que llega a Missouri tras superar uno de los momentos más dramáticos del torneo. Con el marcador 2-0 en contra ante Egipto y solo once minutos por jugar en tiempo regular, Argentina lanzó una remontada épica con goles de Cristian Romero, el propio Lionel Messi y un cabezazo de Enzo Fernández en tiempo extra para sellar un triunfo 3-2 que dejó al mundo sin aliento.

Messi llega a este partido como el máximo goleador del torneo con ocho tantos, operando como un mediapunta profundo capaz de desarticular cualquier bloque defensivo con su calidad técnica única. El debate interno de Scaloni pasa por decidir si acompañarle con la movilidad de Julián Álvarez o la presencia física de Lautaro Martínez.

Frente a ellos, Suiza construyó su camino a los cuartos sobre una base de solidez defensiva y temple en los momentos decisivos. Murat Yakin llevó a los suyos a lo alto del Grupo B y luego ejecutó una actuación táctica de manual ante Colombia, neutralizando a los sudamericanos durante 120 minutos antes de avanzar en los penaltis. La Nati llega a Kansas City sin haber encajado un solo gol en la fase eliminatoria.

El gran interrogante en el bando suizo es la disponibilidad de Johan Manzambi, la gran revelación del torneo con tres goles, quien arrastra una lesión de rodilla que le impidió jugar ante Colombia. Ardon Jashari, del AC Milan, está listo para suplirle junto a Remo Freuler y el capitán Granit Xhaka, quien llega al partido con hambre declarada de protagonizar una de las grandes sorpresas de la historia del torneo.

El ganador de este duelo se medirá al vencedor de la otra semifinal el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni cuenta con los 26 jugadores de la convocatoria argentina en plenas condiciones físicas para el partido de cuartos de final. No hay lesiones ni sanciones confirmadas en el bando albiceleste, lo que le otorga al seleccionador plena libertad para elegir su once inicial.

En el bando suizo, Murat Yakin afronta el partido con dudas en su plantilla. Johan Manzambi, quien ha marcado tres goles en el torneo, trabaja a contrarreloj para superar la lesión de rodilla que le dejó fuera ante Colombia. Michel Aebischer y Luca Jaquez también permanecen al margen, entrenando de forma individual. No hay alineación confirmada para ninguno de los dos equipos; se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 9 J. Manzambi

Forma

Argentina llega en estado de forma excepcional, con cinco victorias en cinco partidos del Mundial 2026, sumando 12 goles a favor y cinco en contra. Su último resultado fue la remontada 3-2 ante Egipto el 7 de julio, un triunfo que llegó después de estar 2-0 abajo. Antes de ese partido, también ganaron 3-2 a Cabo Verde en la ronda anterior. En la fase de grupos, derrotaron a Jordania 3-1, a Austria 2-0 y a Argelia 3-0, completando una fase regular perfecta.

Suiza acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, con solo dos goles encajados en todo ese tramo. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Colombia el 7 de julio, con clasificación posterior en la tanda de penaltis. Previamente, ganaron 2-0 a Argelia y 2-1 a Canadá. Su actuación más contundente fue la goleada 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, mientras que su único punto cedido llegó en el 1-1 inicial ante Catar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se produjo el 1 de julio de 2014, también en el Mundial, cuando Argentina eliminó a Suiza por 1-0 en octavos de final en un partido que se decidió en la prórroga. Antes de ese choque, se habían medido en dos amistosos: en febrero de 2012, Argentina ganó 3-1 en territorio suizo, y en junio de 2007 el partido terminó 1-1, también en Suiza. De los tres partidos registrados, Argentina suma dos victorias y un empate, sin que Suiza haya logrado ganar en ninguno de ellos.

Clasificación

Suiza terminó como líder del Grupo B del Mundial 2026, mientras que Argentina se clasificó en primera posición del Grupo J para acceder a la fase eliminatoria.