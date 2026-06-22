Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Austria se puede seguir a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para este encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina recibe a Austria en el Dallas Stadium de Arlington en lo que es el segundo partido del Grupo J para ambas selecciones en el Mundial 2026. Los campeones del mundo buscan consolidar su liderato en el grupo y avanzar con paso firme hacia la siguiente fase del torneo.

La Albiceleste llega al partido con la confianza que da haber goleado a Argelia 3-0 en su debut mundialista. Lionel Messi y sus compañeros han generado una marea de fervor popular en cada ciudad anfitriona, con decenas de miles de hinchas argentinos siguiendo al equipo por todo el territorio norteamericano.

Austria, por su parte, también suma tres puntos tras vencer a Jordania 3-1 en su primer encuentro del torneo. El equipo de Ralf Rangnick llega al duelo con la moral alta y con la misión de demostrar que su presencia en el Mundial no es anecdótica.

El conjunto austríaco ha mostrado solidez en los últimos meses, con victorias ante rivales de distinto nivel que confirman el trabajo del técnico alemán. Jugadores como Marcel Sabitzer y Konrad Laimer aportan experiencia de alto nivel desde sus clubes europeos.

Sin embargo, Argentina parte como favorita clara. Con Messi en el campo, la selección argentina es capaz de resolver cualquier encuentro en momentos puntuales, y el apoyo de sus hinchas en las gradas supone una ventaja adicional difícil de cuantificar.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido del Grupo J del Mundial 2026.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni mantiene la confianza en su once de gala. El XI proyectado sitúa a Damián Martínez bajo palos, con una defensa formada por Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina y Lisandro Martínez. En el centro del campo, Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister dan soporte a una delantera encabezada por Lautaro Martínez y Lionel Messi. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el bando argentino.

Ralf Rangnick apuesta por Alexander Schlager en portería, con Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene y Konrad Laimer formando la línea defensiva. Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid y Xaver Schlager ocupan el mediocampo, mientras que Nicolas Seiwald y Sasa Kalajdzic completan el once previsto. Austria tampoco presenta bajas confirmadas de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Los campeones del mundo han marcado 15 goles en ese período y solo han encajado uno, en el ajustado 2-1 ante Mauritania. La goleada más reciente fue el 3-0 ante Argelia en el debut mundialista, y antes de eso repitieron ese mismo resultado frente a Islandia en un amistoso.

Austria también llega en un momento de forma notable. Los austriacos acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, con el único tropiezo siendo un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación europea. El resultado más llamativo de ese período fue el 5-1 ante Ghana, y en el Mundial arrancaron con una victoria 3-1 ante Jordania. En total, Austria ha anotado 11 goles y encajado 3 en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos históricos de enfrentamientos directos entre Argentina y Austria no están disponibles en el registro de los últimos cinco partidos. No es posible ofrecer un resumen de precedentes recientes entre ambas selecciones con la información disponible.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo J, Argentina ocupa la primera posición, mientras que Austria se sitúa en el segundo puesto.