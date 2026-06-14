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Cómo ver Arabia Saudí vs Uruguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Arabia Saudí y Uruguay se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Arabia Saudí y Uruguay se miden en el Miami Stadium en el arranque del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, un partido que pone frente a frente a dos selecciones con objetivos bien distintos pero con la misma urgencia de sumar.

Los Falcones Verdes, dirigidos por Georgios Donis, llegan a este torneo con la memoria fresca de lo que lograron en Qatar 2022, cuando derrotaron a la Argentina campeona del mundo en el partido que sacudió al planeta. Clasificaron a este Mundial por la vía del repechaje asiático tras terminar terceros en un grupo con Japón y Australia, y en Miami buscan demostrar que aquel resultado no fue un accidente.

Uruguay, por su parte, arrastra el peso de una clasificación incómoda. La Celeste terminó cuarta en las eliminatorias de la CONMEBOL, con dificultades para marcar en el tramo final de la campaña. Marcelo Bielsa ha construido un equipo de presión alta y recuperaciones agresivas, con Federico Valverde como motor desde el mediocampo y una zaga experimentada encabezada por Ronald Araújo y José María Giménez.

Sin Luis Suárez ni Edinson Cavani, el ataque celeste recae sobre Darwin Núñez y un colectivo que depende más del sistema que de las individualidades. Bielsa implementa su clásico 4-3-3 de intensidad máxima, el mismo esquema que generó 147 recuperaciones en zona alta durante las eliminatorias, más que cualquier otra selección sudamericana.

Por el lado saudí, Salem Al-Dawsari sigue siendo la referencia ofensiva, el mismo jugador que sentenció a Argentina hace cuatro años. El mediocampista Musab Al-Juwayr, de 22 años, será el encargado de organizar el juego desde el centro del campo, mientras que Saud Abdulhamid, cedido al Lens desde la Roma, aporta experiencia europea desde el lateral derecho.

El Grupo H también incluye a España y Cabo Verde, lo que convierte este primer partido en un punto de partida decisivo para ambas selecciones. Un tropiezo temprano complica enormemente el camino hacia los octavos de final.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Arabia Saudí vs Uruguay en directo, el canal de televisión y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Arabia Saudí llega al partido bajo las órdenes de Georgios Donis. Por el momento no se han confirmado lesiones ni sanciones en el plantel saudí, y el técnico no ha dado a conocer un once inicial probable. Se publicarán novedades a medida que se acerque el partido.

Uruguay afronta el encuentro con Marcelo Bielsa al frente del equipo. Al igual que su rival, La Celeste no registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas, y tampoco se ha filtrado un once titular proyectado. Se irá actualizando la información con los últimos datos disponibles antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 1 N. Alaqidi Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

Forma

Arabia Saudí llega al Mundial con un registro reciente de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 ante Puerto Rico el 5 de junio, aunque el nivel del rival limita el valor de esa lectura. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Ecuador y 2-1 frente a Serbia en amistosos, y sufrieron una derrota contundente por 4-0 contra Egipto en marzo. El empate sin goles ante Senegal el 9 de junio completa una racha en la que anotaron cinco goles y encajaron nueve en total.

Uruguay presenta una imagen más sólida en el tramo previo al torneo. La Celeste lleva cuatro partidos sin perder de sus últimos cinco, con empates consecutivos ante Argelia (0-0) y ante Inglaterra (1-1) como resultados más recientes. La única derrota en esta serie fue la goleada por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025, un resultado que contrasta con la estabilidad posterior. Un empate sin goles ante México y una victoria por 2-1 sobre Uzbekistán completan los cinco partidos, en los que Uruguay marcó tres goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre estos dos equipos tuvo lugar en la Copa del Mundo de 2018, donde Uruguay se impuso 1-0. Antes de ese partido, ambas selecciones empataron 1-1 en un amistoso disputado en octubre de 2014 en Arabia Saudí. El único otro encuentro registrado entre ellos fue un amistoso de marzo de 2002 que terminó con victoria saudí por 3-2. En total, sobre tres partidos, Uruguay y Arabia Saudí acumulan una victoria cada uno y un empate.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa del Mundo, Arabia Saudí ocupa la segunda posición, mientras que Uruguay se encuentra en el cuarto lugar de la tabla.