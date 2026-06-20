Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Alemania vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Costa de Marfil se enfrentan en el Toronto Stadium en un duelo del Grupo E de la Copa del Mundo 2026 que llega con ambos equipos en plena forma y con la clasificación a octavos de final como objetivo inmediato.

La selección de Julian Nagelsmann llega al partido como líder del grupo tras golear a Curazao 7-1 en su debut mundialista, una victoria que despejó cualquier duda sobre la capacidad goleadora del equipo y que también generó cierta polémica interna, con comentarios públicos de Jürgen Klopp sobre las decisiones tácticas del seleccionador que derivaron en una disculpa del exentrenador del Liverpool.

Los Elefantes, por su parte, arrancaron el torneo con una victoria trabajada ante Ecuador por la mínima, un resultado que los coloca segundos en el Grupo E y que confirma que el equipo de Emerse Fae llega con ambición y solidez defensiva a este Mundial.

Sin embargo, la delegación marfileña afronta el partido con un foco mediático incómodo. El delantero Elye Wahi está siendo investigado por las autoridades francesas en relación con presuntas irregularidades vinculadas a una tarjeta amarilla intencional en un partido de la Ligue 1, aunque el jugador sigue disponible y participó en el debut mundialista del equipo.

Ambos conjuntos llegan invictos al choque y con la inercia de sus respectivas victorias inaugurales. El que gane se acercará de manera decisiva a los octavos de final con una jornada de anticipación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el horario y el estado de las plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann no ha comunicado bajas por lesión ni sanciones en su plantilla de cara a este encuentro, y el cuerpo técnico no ha facilitado un once titular provisional. Se actualizará la información conforme se acerque el horario del partido.

En el bando de Costa de Marfil, el seleccionador Emerse Fae tampoco ha reportado lesionados ni suspendidos. Al igual que con Alemania, no se ha publicado un once probable oficial y los detalles se completarán antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania llega al partido con un rendimiento impecable en sus últimos cinco compromisos, con cinco victorias consecutivas. La más reciente fue la goleada 7-1 ante Curazao en el debut del Mundial, mientras que antes del torneo el equipo venció a Finlandia 4-0 y se impuso a Suiza 3-4 en un partido de ida y vuelta. En total, la selección alemana ha marcado 17 goles y encajado 8 en ese período de cinco partidos.

Costa de Marfil acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con una única derrota, ante Egipto por 3-2 en la Copa Africana de Naciones en enero. Desde entonces, los Elefantes han ganado sus cuatro siguientes partidos, incluyendo un triunfo 1-2 ante Francia en un amistoso de junio y la victoria inaugural ante Ecuador en el Mundial. Han marcado 8 goles y encajado 3 en esa racha de cuatro victorias.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Último partidos CIV 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Alemania 2 - 2 Ivory Coast 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente disponible es un amistoso disputado el 18 de noviembre de 2009, que terminó con empate a dos goles. Con un solo precedente registrado, no es posible establecer patrones ni tendencias entre estos dos equipos.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Alemania ocupa la primera posición y Costa de Marfil la segunda tras la primera jornada.