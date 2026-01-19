+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoSlavia Praga
Fortuna Arena
team-logoBarcelona
Mira el partido (España)Mira el partido (Sudamérica)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Slavia Praga vs. FC Barcelona, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Slavia Praga y FC Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Slavia Praga recibe a FC Barcelona este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Eden Arena, por la séptima jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Slavia Praga vs. FC Barcelona de la Champions League 2025-26

Los Rojiblancos llega al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Tottenham en la fecha 6. El equipo dirigido por Jindřich Trpišovský es trigésimo tercero en la clasificación con tres puntos, al borde de la eliminación.

Por su parte, los Culés vencieron por 2-1 a Eintracht Frankfurt en su más reciente partido de liga, con un doblete de Jules Koundé. El cuadro a cargo de Hansi Flick es décimo quinto en la tabla con 10 unidades, obligados a ganar para aspirar al top 8.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Liga de Campeones
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Cómo ver Slavia Praga vs FC Barcelona, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2, ESPN (Chile) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Slavia Praga vs FC Barcelona

crest
Liga de Campeones - Champions League
Fortuna Arena

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Eden Arena.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Slavia Praga contra Barcelona alineaciones probables

Slavia PragaHome team crest

4-5-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestBAR
36
J. Stanek
4
D. Zima
3
T. Holes
2
S. Chaloupek
5
I. Ogbu
17
L. Provod
11
Y. Sanyang
21
D. Doudera
16
D. Moses
23
M. Sadilek
13
M. Chytil
13
J. Garcia
23
J. Kounde
18
G. Martin
5
P. Cubarsi
3
A. Balde
10
L. Yamal
8
Pedri
11
Raphinha
24
E. Garcia
16
F. Lopez
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Trpisovsky

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • H. Flick

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Slavia Praga

Los Rojiblancos son lideres absolutos en la Fortuna Liga, donde suman 13 victorias, seis empates y cero derrotas hasta el momento, con una ventaja de siete puntos sobre el Sparta Praha en la lucha por el título.

Noticias del equipo FC Barcelona

Los Culés vienen de una derrota en LaLiga a manos de la Real Sociedad, de manera que su ventaja sobre el Real Madrid se ha reducido a un solo punto.

En otras noticias, los Blaugranas ya conocen a su rival para los cuartos de final de la Copa del Rey, fase en la que tendrán que medirse con el Albacete.

Forma

SLP
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/12
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

BAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

SLP

Últimos partidos

BAR

0

Victorias

1

Empate

1

Victoria

1

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Clasificaciones

Enlaces útiles

Anuncios
0