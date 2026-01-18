Hansi Flick hace un comentario brutal sobre el joven del Barcelona Dro Fernandez mientras su transferencia al PSG se acerca
Catalanes sorprendidos por Fernandez
En un giro sorprendente de los acontecimientos que ha enviado ondas de choque a través de La Masia, el prodigio adolescente informó a Barcelona de su decisión de dejar el club durante la ventana de transferencias de enero. El mediocampista ofensivo de 18 años está dispuesto a activar la cláusula de rescisión de €6 millones (£5,18m/$6,96m) en su contrato para buscar más oportunidades consistentes en el primer equipo en otro lugar.
La noticia dejó al entrenador Flick "aturdido" y profundamente decepcionado, ya que había integrado a Fernández en la dinámica del equipo senior esta temporada, viendo un enorme potencial en el joven. El PSG se ha movido rápida y decisivamente, con informes que indican que se ha alcanzado un acuerdo verbal para un contrato a largo plazo hasta junio de 2030. El PSG está ahora en proceso de pagar formalmente la cláusula para completar la transferencia, superando el fuerte interés de los gigantes de la Premier League Chelsea y Manchester City. Y Flick ha lanzado un duro golpe a aquellos que asesoran al joven.
- AFP
Flick: 'No quiero hablar más'
En sala de prensa, Flick dijo: "Hablaré cuando esto ya haya sucedido, ahora no es el momento. Como entrenador, lo que hacemos es dar confianza a los jugadores. Intentas creer en ellos para que crezcan. También sé que hay gente a su alrededor. Quiero esperar a que esto sea cosa del pasado. Si decide cambiar de club, entonces lo manejaremos. Ahora no es el momento".
"La situación de hoy, todos están aquí. Si Dro no está cerrado, no voy a responder a esta pregunta. Pero estamos en el mundo del fútbol y a veces pasan cosas. Puedes no estar de acuerdo con lo que haces, pero son adultos. Hay gente a su alrededor que puede incitarlos. Pero no quiero hablar más, creo que es suficiente."
Mensaje para la generación más joven
Flick también se dirigió a los jóvenes en el famoso campo de entrenamiento de La Masia del Barca, diciendo: "Para mí, se trata de entrenar todos los días. Tengo mucha experiencia en este sentido. Hacerles ver el potencial que tienen. Lo analizo y luego se lo propongo a ellos. Estas son áreas en las que podemos ayudarles.
"Como dije antes, están en uno de los mejores equipos del mundo, no es fácil conseguir minutos. Pero al final, después de cada entrenamiento, te hace mejor. Eso es lo que puedo ver en cada sesión. Ese es el proceso. Cuando un jugador hace las cosas bien y merece jugar, juega."
- Getty Images Sport
El prestigio de La Masia en peligro
El club catalán, que esperaba renovar el contrato de Dro después de su 18 cumpleaños el 12 de enero, ahora se enfrenta a la realidad de perder a uno de sus talentos más prometedores por una suma relativa. La transferencia representa un golpe significativo para la filosofía del club de nutrir a los jugadores de la academia para el primer equipo y destaca los desafíos que enfrentan los grandes clubes con cláusulas de rescisión bajas para las jóvenes promesas.
Hablando en una conferencia de prensa el sábado, Flick dijo: "Si quieres jugar para el Barça, tienes que darlo todo... al 100 por ciento. Eso es lo que quiero decirle a todos los que están con nosotros ahora o podrían estar con nosotros en el futuro. Lo mismo se aplica para los jóvenes de La Masia que entrenan con el primer equipo. Tienen que estar aquí al 100 por ciento. Estos colores deben ser defendidos, eso es lo que quiero ver. En cuanto al resto, no los quiero."