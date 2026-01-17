¡El Barcelona, a punto de perder a joven maravilla del mediocampo! Los Blaugrana, sorprendidos después de que el talento de La Masia paga su propia cláusula de rescisión en medio del interés del Manchester City
Flick quiere refuerzos en enero
En diciembre, el jefe del Barca, Flick, estaba abierto a la idea de que el club necesitaba refuerzos defensivos a la luz de la lesión de rodilla de Andreas Christensen. Mientras Ronald Araujo ahora está de vuelta de su descanso en un intento por mejorar su salud mental, el alemán todavía quería más refuerzos.
"¿Defensor en el mercado de transferencias de enero? Veremos. Hablaré con Deco, tal vez mañana, no hoy. Para mí, ante todo, lo importante es que Andreas (Christensen) regrese en buena forma," dijo.
Luego, a principios de enero, cuando la gravedad de la lesión de Christensen salió a la luz, envió un mensaje claro al consejo.
Agregó: "Hablé con mi personal, y con Deco hablamos mucho. Y pensamos que cuando Ronald [Araujo] regrese tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa. Joao puede jugar en ambos lados, puede darnos buenas opciones. Pero al final, hasta ahora, no está hecho, pero estaría feliz si se concreta. Es otra opción para la ofensiva. Hablamos sobre fichar un defensa central, pero creo que tiene más sentido, creo que es una buena opción, y un jugador de alta calidad.
"Hemos tenido una situación estos últimos dos años donde tenemos que ser inteligentes con los jugadores que fichamos. No es como los otros clubes, que pueden gastar cientos de millones en jugadores. Pero creo que es bueno, se puede ver que nuestros jugadores están progresando. Nuestros jóvenes jugadores se están desarrollando, y tenemos fe en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de traer a un veterano. Apreciaría si viene."
Por supuesto, el Barca cumplió, esta vez con el acuerdo de préstamo del lateral Joao Cancelo de Al-Hilal.
El prodigio del Barca se va a ir
Pero parece que perderán a un prometedor prospecto del Barca en Fernández. Tanto Sport como Mundo Deportivo afirman que el joven de 18 años dejará al líder de La Liga este mes en busca de más oportunidades en el primer equipo. Aunque ha jugado cinco veces para el primer equipo esta temporada, parece que el adolescente tiene en mente acumular más minutos en otro lugar. Se dice que el director de fútbol del Barcelona, Deco, ha estado intentando renovar su contrato, que expira en el verano de 2027, pero según se informa, Fernández le ha dicho al club que se irá. Según el periodista Ben Jacobs, el City, el Chelsea y el Borussia Dortmund están en la contienda para fichar al joven, pero el Paris Saint-Germain es el favorito. Añade que ha habido conversaciones positivas, pero aún no se ha firmado nada. De hecho, Fermín López y Dani Olmo están por delante de él en el orden jerárquico del número 10 en el equipo catalán, por lo tanto, no hay un camino claro al tiempo de juego bajo la dirección de Flick por ahora.
La furia de Fernandez de Flick
A la luz de estos informes, se dice que Flick está furioso porque Fernández dejará el Barça. El exentrenador del Bayern de Múnich ha tomado un aprecio especial por el centrocampista y valorado su talento. Llevó a Fernández en la gira de pretemporada del Barça a Japón y Corea del Sur el verano pasado y le otorgó su debut esta temporada, por lo que este giro de los acontecimientos es una 'gran decepción' para el técnico blaugrana. Además, Flick siente que el club está dejando ir a un talento emocionante.
¿Qué sigue para Barcelona?
Resta por ver si el Barça podrá retener a Fernández o si realmente hará una salida en enero. Tras esta actualización sobre su futuro, será interesante ver si participa en sus próximos partidos contra la Real Sociedad el domingo, de visitante ante el Slavia Praga en la Champions League a mitad de semana, o en casa contra el Oviedo en la liga el próximo domingo.