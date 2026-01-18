En cambio, Ter Stegen está a punto de ser cedido al Girona, vecino catalán del Barcelona, que actualmente se encuentra noveno en La Liga. Los informes en España sugieren que el jugador de 33 años renunciará a una parte significativa de su elevado salario para cerrar el acuerdo, con el Barça también acordando pagar la mayoría de su salario incluso mientras esté en otro club.

Ter Stegen espera ser el portero titular de Alemania en la Copa del Mundo de este verano tras la retirada internacional de Manuel Neuer, y el entrenador Julian Nagelsmann ya ha declarado que no llamará a jugadores si no están jugando regularmente a nivel de club. Incluso desde su regreso de una lesión el mes pasado, Ter Stegen se ha encontrado en el banquillo del Barcelona, incluido en su victoria por 2-0 fuera de casa contra el Racing de Santander en la Copa del Rey, durante la cual el titular García hizo varias buenas paradas para mantener a su equipo a flote.

Aunque este cambio al Girona no es permanente, es probable que aún señale el final de la carrera de Ter Stegen en el Barcelona. Ha hecho 423 apariciones para el club y ha ganado 19 trofeos, incluida su última Liga de Campeones en 2015.