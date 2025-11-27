+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoReal Betis
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Sevilla vs. Real Betis, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Sevilla y Real Betis, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Sevilla recibe a Real Betis este domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la décima cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Sevilla vs. Real Betis de LaLiga 2025-26

Los Nervionenses llegan al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Espanyol en la fecha 13, a pesar del gol de Marcao do Nascimento. El equipo dirigido por Matías Almeyda es décimo primero en la clasificación con 16 puntos.

Por su parte, los Béticos empataron por 1-1 frente a Girona en su más reciente partido de liga, con anotación de Valentín Gómez, además de una tarjeta roja par Antony. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es quinto en la tabla con 21 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa del Rey
Torrent CF crest
Torrent CF
TOR
Real Betis crest
Real Betis
BET
Copa del Rey
CD Extremadura crest
CD Extremadura
EXT
Sevilla crest
Sevilla
SEV

Cómo ver Sevilla vs Real Betis, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1
SudaméricaDSports, DGO
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Sevilla vs Real Betis

crest
Primera División - Primera División
Estadio R. Sanchez Pizjuan

El partido se disputa este domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

  • México:09:15 horas
  • Argentina:12:15 horas
  • Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Sevilla contra Real Betis alineaciones

SevillaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestBET
1
O. Vlachodimos
2
J. Carmona
16
J. Sanchez
23
C
Marcao
3
César Azpilicueta
20
D. Sow
17
A. Gonzalez
14
G. Fernandez
19
B. Mendy
21
C. Ejuke
9
A. Adams
1
A. Valles
16
V. Gomez
5
C
M. Bartra
4
Natan
24
A. Ruibal
18
N. Deossa
8
P. Fornals
10
A. Ezzalzouli
21
M. Roca
52
P. Garcia
19
J. Hernandez

4-2-3-1

BETAway team crest

SEV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Almeyda

BET
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Pellegrini

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Sevilla

Los Nervionenses no reciben un respiro en lo que se refiere a lesiones, después de que Januzaj, Vargas y Suazo se unieran a la enfermería tras el juego del pasado fin de semana, de manera que se perderían el derbi.

Noticias del Real Betis

Antony será la baja más notable para el derbi, después de que el Comité de Disciplina ratificó la tarjeta roja al futbolista brasileño y con ello, el partido de sanción.

Cómo llegan al partido

SEV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

BET
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

SEV

Últimos partidos

BET

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

5

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

