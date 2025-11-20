Getty Images Sport
Isco se acerca a Antony como el jugador mejor pagado del Betis tras firmar nuevo contrato
El Betis quiere extender el contrato de Isco
Según un informe del diario español ABC, el Real Betis está cerca de cerrar una lucrativa renovación de contrato con el mediocampista Isco, cuyo vínculo actual con el club andaluz vence el 30 de junio de 2027. Según la publicación, ambas partes esperan anunciar la renovación antes del derbi andaluz del próximo fin de semana frente al Sevilla, uno de sus rivales históricos. El presidente del Betis, Ángel Haro, supervisa personalmente las negociaciones y busca asegurar que Isco permanezca en el club más allá de la duración de su contrato actual, con el único detalle pendiente siendo la fecha de expiración del nuevo acuerdo.
Por su parte, Isco se muestra muy satisfecho en el Betis y no contempla dejar el club a corto plazo. Durante la presentación de su documental 'In Silence', declaró: “No quiero retirarme sin ganar un título con el Betis. La renovación sigue en el aire, pero será fácil. Tanto el Betis como yo queremos prolongar nuestro camino juntos. Ojalá sea por muchos años más. Quiero jugar en el nuevo estadio. Espero que lleguen a un acuerdo pronto sobre su construcción, de lo contrario no tendré tiempo de llegar. Jugar allí sería un reto muy importante y maravilloso."
- Getty Images Sport
El nuevo contrato de Isco lo pondrá a la par de Antony como el jugador mejor pagado del Betis
El plan inicial era extender el contrato de Isco hasta 2028, incluyendo un aumento salarial como reconocimiento a su rendimiento y su influencia durante la temporada 2024-25, lo que lo habría convertido en el jugador mejor pagado del Betis junto a Antony. El brasileño, fichado de manera permanente desde el Manchester United con un contrato de cinco años el pasado verano, percibe 7,8 millones de euros brutos por temporada, incluyendo los bonos.
No obstante, Isco ha mostrado disposición para comprometerse con el Betis más allá de 2028. Las opciones sobre la mesa incluyen extender su contrato hasta 2028 o 2029, ya sea de forma fija u opcional, o incluso estructurar un acuerdo que le permita permanecer en el club hasta el final de su carrera, dependiendo de su rendimiento.
A pesar de haber cumplido 33 años a principios de este año, no existen reservas sobre su renovación. El Betis está sumamente satisfecho con su desempeño en el campo y con su determinación para superar contratiempos físicos, que ha superado las expectativas del club. Su condición de ícono del equipo y su rol como capitán refuerzan aún más su importancia. Actualmente, la propuesta más respaldada es una extensión hasta 2028, con la posibilidad de añadir más años según cláusulas de rendimiento, como alcanzar un número determinado de partidos, similar a lo que se aplica con otros jugadores.
Isco, a un paso de regresar al campo
En agosto, Isco sufrió un duro golpe tras fracturarse el peroné, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante tres meses. La buena noticia es que regresó a los entrenamientos a principios de este mes. El entrenador Manuel Pellegrini declaró a los medios que el mediocampista “estará disponible para selección después del parón internacional”. Aún queda por ver si recupera la forma a tiempo para el enfrentamiento de este fin de semana contra el Girona, en casa.
Durante el mismo evento, Isco habló sobre sus temores a una recaída: “El miedo no desaparece, simplemente existe por todo lo que ha pasado. Hoy, en mi segundo entrenamiento, recibí un golpe que me asustó, pero eso fue todo. Se trata de convivir con ese miedo, dejar que te afecte lo menos posible y adaptarte, como con todo lo demás. Cuando te lesionas y comienzas desde cero, es un proceso de aprendizaje constante, y esta es solo otra lesión.”
- Getty Images Sport
El futuro internacional de Isco sigue más vivo que nunca
En junio, España convocó a Isco para las finales de la Nations League, marcando su regreso al fútbol internacional tras seis largos años. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, podría ser la última oportunidad para que el jugador de 33 años represente a La Roja al más alto nivel. Luis de la Fuente mantiene las puertas abiertas.
“Tenemos una muy buena relación con Isco,” declaró recientemente el seleccionador español a los medios. “Hablamos en su momento. Esperamos que se recupere bien. Como muchos otros, está entre los jugadores que consideramos para una convocatoria cuando esté listo. Le deseo un pronto regreso al fútbol.”
Anuncios