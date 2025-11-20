Isco se acerca a Antony como el jugador mejor pagado del Betis tras firmar nuevo contrato

El plan inicial era extender el contrato de Isco hasta 2028, incluyendo un aumento salarial como reconocimiento a su rendimiento y su influencia durante la temporada 2024-25, lo que lo habría convertido en el jugador mejor pagado del Betis junto a Antony. El brasileño, fichado de manera permanente desde el Manchester United con un contrato de cinco años el pasado verano, percibe 7,8 millones de euros brutos por temporada, incluyendo los bonos.

No obstante, Isco ha mostrado disposición para comprometerse con el Betis más allá de 2028. Las opciones sobre la mesa incluyen extender su contrato hasta 2028 o 2029, ya sea de forma fija u opcional, o incluso estructurar un acuerdo que le permita permanecer en el club hasta el final de su carrera, dependiendo de su rendimiento.

A pesar de haber cumplido 33 años a principios de este año, no existen reservas sobre su renovación. El Betis está sumamente satisfecho con su desempeño en el campo y con su determinación para superar contratiempos físicos, que ha superado las expectativas del club. Su condición de ícono del equipo y su rol como capitán refuerzan aún más su importancia. Actualmente, la propuesta más respaldada es una extensión hasta 2028, con la posibilidad de añadir más años según cláusulas de rendimiento, como alcanzar un número determinado de partidos, similar a lo que se aplica con otros jugadores.