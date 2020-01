Setién: "Lo de hoy no nos gusta a ninguno"

El cántabro asume el mal papel del equipo en Mestalla y atiza a los jugadores: "Hay cosas que todavía no interpretan bien".

QUIQUE SETIÉN compareció en rueda de prensa desde Mestalla, donde el perdió por 2 a 0 en la primera derrota del cántabro desde que asumiera el banquillo del Barcelona.

Adaptación. "Hay algunas cosas que todavía no interpretan bien o quizá no las explicamos bien, lo que hemos visto hoy no nos gusta a ninguno, el nos ha comprometido y nos ha cerrado bien, posicionalmente tenemos cosas que corregir, nos han impedido profundizar más y hemos dado muchos pases sin sentido, no trabajamos para hacer esto, hay que analizar y tratar de corregir estas cosas, en la primera parte no estuvimos bien, lo mejor fue irnos al descanso con empate a cero, mejoramos algo en la segunda parte y pudimos meternos en el partido pero no fue suficiente".

Desajustes. "Intentamos incidir en estar bien colocados y hacer unas buenas vigilancias pero también el Valencia es un gran equipo que ha salido bien de la presión en varias ocasiones y tienen jugadores que hacen daño, es algo que trabajamos y que tenemos que mejorar, lo hicimos bien el día del pero con la calidad de los jugadores del Valencia es más complicado".

Rendimiento. "Lo único que valoramos es la posición de algunos jugadores y el entendimiento que deben tener en cuanto a lo que pretendemos, una cosa es que lo entiendan en la pizarra y otra trasladarlo al campo, lo del Valencia tiene mérito pero les ayudamos porque no encontramos el sitio adecuado, cuando hicimos las cosas mejor echamos al Valencia atrás".

De Jong. "¿Que ha bajado el nivel? Es tu opinión, no solo él sino el resto siempre podremos corregir cosas y a veces es cuestión de entendimiento, ha hecho muchas cosas bien, es un gran jugador que ha estado jugando de una forma concreta durante unos meses y ahora le pedimos otras, necesita tiempo".

Carles Pérez. "De temas privados no hablo, son cosas con los jugadores".

Rodrigo Moreno. "Lo único que dije de él es que es un grandísimo futbolista y que prefería que no estuviera porque siempre hace daño, sobre lo demás seguro que todo el mundo tiene algo que decir o algún marrón que ocultar, yo no tengo nada que decir".

Antes, SERGIO BUSQUETS había atendido a las cámaras de Movistar+ desde el césped.

Goles en contra. "Cuando mejor estábamos nos hicieron el 1 a 0, tuvimos buenas ocasiones para el empate pero cuando nos marcaron el segundo todo se puso más difícil".

Mejor en el segundo tiempo. "En la segunda parte fuimos mucho más profundos y generamos ocasiones pero nos faltó concretar, tenemos que adaptarnos todos para coger la idea, hay cosas buenas y cosas que mejorar".

Delantero centro. "Tenemos un nueve lesionado y otros que pueden jugar, no soy yo quien decide y los que estamos tenemos que sacarlo adelante".

Adaptación. "No son muchos los cambios pero los hay, pese a la derrota hicimos un segundo tiempo con control y ocasiones, mandan los goles y el Valencia estuvo más acertado, hay que seguir y seguro que iremos a mejor".

También MARC-ANDRÉ TER STEGEN compareció ante BarçaTV.

Mejorar. "Hay que mejorar siempre, hay que ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, hay que seguir trabajando".

Goles de rebote. "Empezamos bien en la segunda parte y nos marcaron con un rebote, esto hace daño porque teníamos posesión y queríamos evitar que crearan ocasiones, fue una situación rara, nos marcaron y fuimos por detrás, así cuesta más".

Confianza. "Estas situaciones suceden durante la temporada, tenemos que seguir trabajando en lo que nos pide el míster, tenemos que trabajar y vamos a mejorar seguro, soy optimista".