Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, registró un nuevo récord negativo tras la derrota de su equipo ante su rival Bayern Múnich en el estadio “Santiago Bernabéu”.

El conjunto blanco cayó 1-2 ante el Bayern Múnich en el partido disputado la noche de ayer martes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, a la espera del duelo decisivo en Múnich el próximo miércoles.

El Real Madrid deberá derrotar al equipo bávaro ante su afición por una diferencia de al menos dos goles para continuar su camino en busca del título número 16.

Esta es la sexta derrota de Arbeloa al frente del cuerpo técnico del Real Madrid tras 19 partidos disputados en todas las competiciones, a cambio de 13 victorias, ya que no ha empatado ningún encuentro desde el inicio de su mandato el pasado enero.

Antes de la derrota ante el Bayern Múnich, las caídas del conjunto blanco con Arbeloa fueron a manos de: Albacete en la Copa del Rey, Benfica en la Liga de Campeones, y Osasuna, Getafe y Real Mallorca en LaLiga.

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Con ello, Arbeloa igualó el registro negativo del exentrenador Xabi Alonso, pero en menos partidos.

Mientras Arbeloa encajó 6 derrotas en 19 partidos, las derrotas de Alonso llegaron tras 34 encuentros.

Alonso asumió el mando del Real Madrid el verano pasado, participó con el equipo en 5 competiciones diferentes, y perdió ante el París Saint-Germain en el Mundial de Clubes, frente al Atlético de Madrid y el Celta de Vigo en LaLiga, contra el Liverpool y el Manchester City en la Liga de Campeones, y ante el Barcelona en la Supercopa de España.

El Real Madrid está encaminado a otra temporada en blanco, tras ser eliminado de la Supercopa local y de la Copa del Rey, y estar a 7 puntos del Barcelona en LaLiga, además de la derrota ante el Bayern Múnich, que lo deja a un paso de alejarse del título continental.

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