Scaloni: Messi alcanzará su gol número 1000 sin ningún problema

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, habló tras la contundente victoria por 5-0 sobre Zambia, en un partido amistoso disputado como parte de los preparativos para el Mundial de 2026.

Lionel Messi marcó un gol durante el partido, elevando su cuenta a 902 goles en su carrera futbolística.

Scaloni afirmó, en declaraciones difundidas por la cadena argentina «TYC Sports»: «Será un honor trabajar con él (Lionel Messi) si decide que esta sea su última participación en un Mundial».

El seleccionador argentino señaló: «Con Messi nunca se sabe lo que va a pasar, todo el mundo está deseando verlo y disfrutar de su juego, y yo haré todo lo posible para que el equipo le apoye».

Y añadió: «Cuando llegue el momento, si decide estar con nosotros en el Mundial, nos sentaremos a hablar, porque él quiere lo mismo que nosotros. Si viene al Mundial, seguro que querrá jugar. Esperemos poder disfrutarlo si así lo decide, y ya veremos qué pasa».

Scaloni continuó hablando sobre la posibilidad de que Messi alcance el gol número 1000 de su carrera y dijo: «Creo que logrará este hito; si sigue jugando, no creo que tenga ningún problema».

Leer también:

Un duro golpe que sacude la imagen del fútbol argentino



El seleccionador argentino concluyó sus declaraciones diciendo: «Espero que siga jugando porque es feliz en el campo, y todos queremos verlo... ¿Cuántos goles ha marcado? Más de 90 goles en un año, en 2012, y puede volver a lograrlo».