Esta noche, el Red Bull Arena alberga la final de la Liga de Conferencias, un duelo que pocos esperaban. Aunque Crystal Palace y Rayo Vallecano no son los habituales en una final europea, un título es un título y ambos buscan un trofeo histórico.

Oliver Glasner ya dio un gran momento al Palace la temporada pasada, pero el éxito europeo pesa más. La presencia del Rayo Vallecano sorprende aún más, aunque quienes siguen el trabajo de Iñigo Pérez y la identidad forjada en Vallecas entienden por qué muchos aficionados neutrales apoyan su trayectoria.

Pese a la diferencia de reputación y recursos, la final está más abierta de lo que muchos seguidores de la Premier League creen. Bajo el radar, el duelo táctico presenta patrones que podrían convertir el partido en un choque caótico y competitivo.

Veamos los números.

El caos controlado del Rayo Vallecano

El ascenso de Iñigo Pérez es una de las historias de entrenador más interesantes de Europa. Hace solo tres años era parte del cuerpo técnico de Andoni Iraola en el Rayo, cuando el club empezaba a destacar por su fútbol agresivo y audaz. Mientras Iraola fichó por la Premier, los problemas con el permiso de trabajo impidieron a Pérez seguirlo.

Para muchos entrenadores ese revés habría frenado el impulso del equipo. En cambio, Pérez volvió a Vallecas, ganó experiencia y, con el tiempo, forjó un Rayo que conserva la identidad de Iraola pero añade sus propias ideas. La intensidad permanece, aunque ahora el equipo muestra más control en la posesión y menos dependencia de una presión constante y caótica.

En ataque, el equipo mantiene una propuesta muy agresiva.

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Genera muchos disparos: casi el 40 % llegan en transiciones y los centros siguen siendo la principal fuente de asistencias. Su mapa de tiros muestra un equipo que presiona alto y colma el centro del campo.

A veces esa agresividad se vuelve caótica y el xG medio por disparo es bajo, lo que indica que prefieren el volumen y la velocidad al juego de creación pausado. Aun así, su presencia en el centro es positiva: muchas acciones acaban en zonas peligrosas cerca del área pese a la calidad general de los remates.

Los mismos patrones se observan al analizar su xG no penalti a lo largo de la temporada.

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Los partidos del Rayo rara vez parecen controlados. Su ataque es estable, pero su defensa deja los encuentros abiertos y llenos de transiciones. El equipo prefiere el intercambio rápido de golpes a la posesión segura.

Aun así, su diferencia global de xG se mantiene sólida, lo que subraya una consistencia que el Crystal Palace no debe subestimar en la final.

Crystal Palace: precisión en la transición

Oliver Glasner ya hizo historia al llevar al club a su primer gran título, la FA Cup, tras vencer al Manchester City la temporada pasada. Uno de los momentos más recordados fue meses antes, tras el duelo liguero contra el City, cuando un periodista le preguntó con sarcasmo qué cambiaría si volvía a enfrentar a Guardiola en la final.

Glasner respondió con calma que, si Guardiola volvía a usar el mismo sistema, él sabría cómo resolverlo. Y en la final, el Palace lo hizo.

Es cierto que la fortuna sonrió con algunas decisiones arbitrales y un penalti fallado por el City, pero el Palace dominó largos tramos del partido y se hizo merecedor del título. Ese triunfo no solo le dio el trofeo, sino que consolidó la fama de Glasner como especialista en grandes eliminatorias.

Esta temporada no ha sido fácil. El Palace ha tenido altibajos y la afición ha mostrado frustración, más aún tras las lesiones de Eberechi Eze y Marc Guéhi, que afectaron la estructura del equipo. Sin embargo, su posición en la liga les permitió descartar el descenso pronto y centrarse en la competición europea, como hizo el Tottenham Hotspur la temporada pasada.

Glasner, con amplia experiencia en eliminatorias europeas tras llevar al Eintracht de Fráncfort a ganar la Europa League, dirige ahora al equipo hacia otra final. Con él, el Palace afronta un gran evento bajo la batuta de un técnico cada vez más cómodo en estas citas.

Analizar su perfil de tiros en todas las competiciones muestra cómo generan peligro.

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Si el Rayo Vallecano es un caos controlado, el Palace se acerca más a una eficiencia medida. Ambos viven de las transiciones y los ataques verticales, pero el perfil ofensivo del Palace resulta más limpio y selectivo en el último tercio.

El contraste es evidente al analizar el perfil de tiros sin penaltis del Palace en todas las competiciones. Su mapa de tiros muestra más intentos en zonas centrales cercanas al área, menos disparos lejanos y un mayor enfoque en llegar a las áreas más peligrosas. El Palace tiene un xG medio por tiro superior al del Rayo y dispara desde distancias más cortas, lo que indica que genera ocasiones de mayor calidad mediante ataques más controlados.

Las transiciones siguen siendo clave: cerca del 40 % de sus tiros llegan en estas situaciones, pero, a diferencia de la agresividad territorial del Rayo, los ataques del Palace se muestran más medidos una vez que avanzan hacia zonas peligrosas. En lugar de abrumar por volumen, convierten con mayor eficiencia los ataques verticales en oportunidades claras cerca del arco.

Además, su ataque se concentra en el centro del campo: genera muchos disparos desde zonas interiores peligrosas, lo que muestra una estructura que busca el acceso por el centro y la creación de ocasiones de alto valor, en lugar de depender de centros desde las bandas.

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La evolución de su xG sin penaltis muestra una realidad distinta a la del Rayo Vallecano. Aunque el Palace tiene un mayor potencial ofensivo en sus mejores momentos, su rendimiento general resulta menos estable a lo largo de la temporada. Se ven picos en los que domina gracias a su producción ofensiva y control defensivo, pero también hay periodos en los que ambas estadísticas fluctúan mucho.

Esa irregularidad añade un interesante factor táctico de cara a la final. El estilo agresivo del Rayo ha mantenido una producción ofensiva relativamente estable, mientras que el Palace depende más del ritmo y el impulso. Sin embargo, su potencial ofensivo máximo puede resultar muy peligroso en un partido único, sobre todo cuando sus contraataques encuentran espacios centrales con regularidad.

Gran parte de esa capacidad de aceleración nace en la fase inicial de la construcción, donde Adam Wharton resulta clave en la progresión del Palace.

Adam Wharton y el control vertical del Palace

Resulta doloroso verle fuera de las últimas convocatorias de Inglaterra para el Mundial, porque, al observarlo de cerca, parece el tipo de centrocampista que el fútbol moderno dice valorar, pero que sigue ignorando.

Wharton juega como la gente se enamora del fútbol: arriesgado, con personalidad, imprevisible, cambios de ritmo y pases en profundidad por huecos imposibles; lleva el balón hacia la presión en vez de alejarse de ella. No es un mediocampista que solo conserva la posesión con pases laterales seguros. Cada jugada parece diseñada para dañar al rival.

Sin embargo, bajo esa libertad hay un enorme control.

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Su perfil porcentual explica por qué el Crystal Palace confía tanto en él en las fases de progresión: en varias métricas figura entre los centrocampistas de élite de la Premier League, sobre todo en progresión y creación de ocasiones.

Su perfil es casi ridículamente completo: pase para romper líneas, distribución progresiva, construcción de xG y sólidos números de creación. Un centrocampista que empuja al Palace hacia adelante en vez de limitarse a conservar la pelota.

Su gran virtud es el equilibrio: sabe ralentizar el juego para recuperar control y, en cuanto aparece un hueco, lanza un pase que rompe líneas.

Esa capacidad es clave ante un rival como el Rayo Vallecano.

El Rayo se crece en el caos. Su presión es agresiva, intensa y muy difícil de contener cuando el partido se inclina a su favor. Pero esa agresividad crea inestabilidad, y Wharton es el centrocampista capaz de castigarla.

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El mapa de creación de tiros lo confirma: Wharton aparece por todas partes en la estructura ofensiva del Palace, interviniendo antes de cada disparo con pases o regates.

Sus acciones son muy variadas: los puntos azules muestran sus pases verticales desde atrás, y las secuencias rojas reflejan su comodidad conduciendo bajo presión.

Muchos de los ataques peligrosos del Palace pasan por él en los espacios intermedios y en la frontal del área; zonas donde un pase filtrado o una conducción rápida pueden derribar cualquier bloque defensivo.

Además, su temple, inteligencia y valentía con el balón lo perfilan para el más alto nivel.

Hoy, el Crystal Palace —bajo la dirección de Oliver Glasner— le ofrece el entorno ideal, pero es difícil creer que los grandes de Europa no acaben fijándose en él.

En una final que podría volverse caótica e incierta, Adam Wharton podría darle al Palace el control sin perder agresividad.

Una posible vía para el Rayo: aprovechar la fragilidad del Palace en los saques de banda.

Si hay un aspecto en el que el Rayo Vallecano puede, de forma realista, crear una ventaja pese a la mayor calidad individual del Crystal Palace, ese es, sorprendentemente, el saque de banda.

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En la liga, el Crystal Palace está casi último en defensa de saques de banda, sobre todo en goles esperados encajados. No recibe muchos tiros desde esos saques, pero las ocasiones que concede son muy peligrosas.

Esa diferencia es clave.

Mientras que otros equipos ceden posesiones inofensivas tras el saque, el Palace a veces deja que la jugada acabe en disparos desde el centro del área, muy peligrosos. La mala clasificación en xG frente al volumen de tiros indica que el problema no es la frecuencia, sino la vulnerabilidad tras perder el primer o segundo balón.

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El mapa de calor lo confirma.

La mayor parte del peligro se concentra en el área pequeña y el punto de penalti, donde las defensas se desordenan tras largos saques de banda ofensivos. Las ocasiones con alto xG, los goles y los segundos balones ocurren en zonas muy similares, lo que indica que los rivales aprovechan espacios tras el saque inicial, no por azar.

El contexto resulta interesante, pues el Rayo Vallecano no es, por naturaleza, un equipo dominante a balón parado.

No dependen de un dominio aéreo élite ni de jugadas ensayadas; su peligro surge de las transiciones, la presión directa y el ímpetu emocional.

Sin embargo, los datos sobre el contexto de los saques de banda sugieren que aún hay una oportunidad.

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Curiosamente, el contexto defensivo de los saques de banda del Crystal Palace refuerza esa idea.

Los datos revelan que el Palace permite muchos tiros peligrosos al centro tras secuencias de saques de banda defensivos. Desde ambos costados, los rivales generan ocasiones con altos xG, sobre todo en la segunda fase tras el saque inicial.

Lo más llamativo es la eficacia de esas ocasiones.

En los saques de banda defensivos por la derecha, el Palace recibe disparos al centro con un valor superior a 0,31 xG por intento, indicio de gran inestabilidad cuando el balón llega a zonas centrales muy pobladas. También en el lado izquierdo, los disparos al centro son el resultado más frecuente y peligroso.

Este patrón coincide con el mapa de calor anterior: el peligro se concentra en el área pequeña y el punto de penalti, no en zonas abiertas.

Para el Rayo, más que ejecutar jugadas perfectas, la clave está en generar caos.

No necesitan jugadas ensayadas; basta con provocar segundos balones, sobrecargar el centro y mantener la presión tras el primer control. Contra el Palace, esa fórmula ha generado peligro todo el curso.

En una final donde dominar el juego abierto será complicado ante la superioridad física del Palace, los saques de banda pueden ser la vía más realista del Rayo para generar peligro.

Conclusión

Esta final parece mucho más equilibrada de lo que sugieren las reputaciones de ambas ligas.

El Crystal Palace cuenta con mayor calidad individual, más físico y, quizá, mayor potencial táctico. En su mejor versión, el equipo de Oliver Glasner es letal en la transición y mantiene la estructura para dominar a rivales de élite. Jugadores como Adam Wharton añaden un control vertical que puede resultar decisivo si el partido se abre.

Sin embargo, el Rayo Vallecano es el tipo de rival que puede complicar una final.

Iñigo Pérez ha forjado un equipo que celebra la inestabilidad. Sus partidos son impredecibles y suelen arrastrar al rival a un terreno incómodo. El Palace tal vez tenga más talento, pero el Rayo cuenta con impulso, intensidad y una identidad táctica sólida capaz de golpear en el momento clave.

Por eso este duelo resulta tan fascinante.

Un equipo se agranda con ejecución precisa y transiciones ordenadas; el otro sobrevive a base de presión, agresividad y emociones. Y las finales a menudo no premian al mejor de 38 partidos, sino al que domina 90 minutos de caos.

La diferencia puede ser mínima.

Un pase de Wharton que rompa la línea, un contraataque del Palace, una presión del Rayo o un segundo balón tras un saque de banda pueden decidir el trofeo. Esa imprevisibilidad es el encanto de la final.

Gane quien gane, no es la típica historia del débil contra el fuerte, sino el choque de dos técnicos con concepciones opuestas del control, luchando por el momento más importante de sus carreras.



