Quinten Timber e Igor Paixão podrían dejar de nuevo el Olympique de Marsella

No clasificarse para la Liga de Campeones supone un drama financiero para el Olympique de Marsella, según informa L'Équipe este miércoles. Esta decepcionante temporada también podría tener consecuencias para Quinten Timber e Igor Paixão, fichados del Feyenoord.

Según el diario francés, el club deberá vender jugadores tras quedarse fuera de la Liga de Campeones.

El nuevo director deportivo, Grégory Lorenzi, tendrá una tarea titánica este verano.

Incluso futbolistas clave que el club preferiría conservar, como Timber y Paixão, podrían verse afectados.

Ambos, con contrato hasta 2030 y salarios elevados, interesan a varios clubes.

Paixão, fichado el verano pasado por 30 millones, ha jugado 41 partidos, con 12 goles y 7 asistencias.

Timber (24) llegó seis meses después por solo 4,5 millones de euros y, en quince partidos, aún no ha marcado.