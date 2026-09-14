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Primera División
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoReal Madrid
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Previa de LaLiga: Elche vs Real Madrid

Primera División
Real Madrid
Elche
K. Mbappe

Amplia previa del partido entre el Elche y el Real Madrid en la temporada 2026-27 de LaLiga. Hablamos de táctica, noticias de los equipos y más.

crest
Primera División - Jornada 6
Estadio Martinez Valero

Elche busca su primera victoria en LaLiga esta temporada ante un Real Madrid visitante con facilidad goleadora en el Estadio Martínez Valero.

Previa del Elche vs Real Madrid

Elche empató 1-1 con el Athletic Club el sábado y duplicó así su balance de puntos en LaLiga esta temporada. Aun así, el equipo de Martín Anselmi ha encajado una media de 2,6 goles por partido en esta campaña y sigue sin ganar. En el tramo final de la pasada temporada, enlazó una racha de siete partidos de LaLiga sin perder en casa (4V, 3E), y necesitará volver a sumar resultados así en esta ocasión.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Madrid venció con comodidad al Rayo Vallecano por 4-1 el sábado para situarse con 12 puntos tras cinco partidos de LaLiga, con la derrota fuera de casa ante el Real Betis como única mancha hasta ahora. José Mourinho probablemente rotará a su plantilla aquí tras una reciente victoria por 2-1 sobre el Inter en la Champions League y con un derbi madrileño liguero en el horizonte.

vinicius mourinhoGetty Images

Datos clave y noticias de lesiones

  • Kylian Mbappe se ha convertido en el primer jugador en marcar seis veces en los primeros cinco partidos de liga del Madrid en una temporada desde Karim Benzema en 2021-22.
  • Los últimos 14 partidos de liga fuera de casa del Madrid tuvieron menos de 3,5 goles.
  • Cuatro de las últimas cinco salidas ligueras del Madrid registraron 6 o más tarjetas amarillas.
  • Yago Santiago es baja en el Elche, mientras que el Madrid sigue sin contar con Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Posibles alineaciones

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Noticias de los equipos y plantillas

Elche contra Real Madrid alineaciones probables

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesE. CamavingaE. CamavingaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

El entrenador del Elche, Martin Anselmi, no tiene lesiones ni sanciones reflejadas en los datos actuales de la plantilla, aunque podrían añadirse más actualizaciones más cerca del saque inicial.

El Real Madrid sigue exigido atrás y en ataque. Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy son bajas confirmadas por lesión. No hay sanciones reflejadas, pero las opciones de Mourinho siguen siendo limitadas y la profundidad de la plantilla volverá a ponerse a prueba en un periodo cargado de partidos.

Forma

ELC

ELC - Formulario

COR
D1-1
BAR
L0-5
SAN
L3-2
RSO
L2-3
ATH
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RMA

RMA - Formulario

RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales, con un empate y cuatro derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 3-2 ante el Racing Santander, y el 5-0 encajado ante el Barcelona a principios de agosto subraya la magnitud del desafío al que se enfrenta la plantilla de Anselmi. En esos cinco partidos, Elche marcó seis goles y encajó 12, un balance que apunta a problemas en ambas áreas.

Los últimos cinco partidos del Real Madrid cuentan una historia más variada. Encadenó tres victorias, superando a Espanyol, Real Sociedad y Malaga, antes de que la derrota por 1-0 ante el Real Betis el 4 de septiembre pusiera fin a esa racha. La victoria por 4-0 sobre Malaga y el triunfo por 4-1 ante la Real Sociedad demostraron su calidad ofensiva cuando está acertado, pero el resultado ante el Betis mostró que no es inmune a los malos días.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

ElcheEmpateReal Madrid
0
2
3
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
F
5Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con una victoria del Real Madrid por 4-1 en casa en LaLiga el 14 de marzo de 2026. Antes de eso, los dos equipos empataron 2-2 en el Estadio Martinez Valero en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado tres veces, con dos empates y ninguna victoria del Elche.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
17
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la actual clasificación de LaLiga, el Elche ocupa la 19.ª posición, mientras que el Real Madrid es 3.º.

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