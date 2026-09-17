¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Primera División
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Madrid
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Previa de LaLiga del Atlético de Madrid vs Real Madrid

Primera División
Atlético Madrid
Real Madrid
K. Mbappe

Previa completa del Atlético de Madrid vs Real Madrid en un derbi de LaLiga. Analizamos táctica, novedades de los equipos, estado de forma y más.

crest
Primera División - Jornada 7
Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid vs Real Madrid comienza el 20 de septiembre de 2026 a las 10:15 EST y 14:15 GMT.

Un Real en forma visita al Atleti tras su heroica final

El Real Madrid necesitó un gol en el tiempo añadido de Carlos Espi para terminar llevándose los tres puntos en un emocionante triunfo por 3-2 en Elche la última vez. El español de 21 años ya ha marcado dos goles de la victoria esta temporada en el minuto 90 o más tarde, después de su actuación heroica ante el Espanyol en agosto. El Real Madrid ha rozado la perfección esta temporada, con seis victorias en siete partidos en todas las competiciones. Su única mancha fue una derrota por 1-0 ante un impresionante Real Betis.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Atleti parece haber vuelto al buen camino

El Atlético de Madrid de Diego Simeone puso fin a una racha de dos derrotas contra Bilbao en liga y Liverpool en la Champions League, reaccionando con victorias en LaLiga ante la Real Sociedad y Osasuna. También ha afinado la puntería, con siete goles en esos dos triunfos. Seis jugadores diferentes vieron puerta en esa pareja de victorias, incluido el cedido canadiense Jonathan David, que marcó en ambas. Los locales del domingo están a solo dos puntos del Real antes del inicio.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


Estadísticas clave y noticias sobre lesionados

  • Ambos equipos han marcado en cada uno de los tres últimos enfrentamientos directos oficiales.
  • Arda Guler lidera LaLiga esta temporada con ocho grandes ocasiones creadas.
  • El Atleti sigue sin poder contar con Pablo Barrios y Julian Alvarez, pero Alexander Sorloth ha vuelto a entrenarse.
  • Eder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo son bajas de larga duración en el equipo visitante.
  • Kylian Mbappe ha participado directamente en nueve goles en LaLiga; solo Raphinha, del Barcelona, con 12, tiene más.
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

Posibles onces

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Noticias de los equipos y plantillas

Atlético Madrid contra Real Madrid alineaciones probables

Manager

  • D. Simeone

Los preparativos de Diego Simeone han sufrido un contratiempo con Julian Alvarez descartado para el derbi por una distensión muscular. El entrenador del Atlético no tiene actualmente ninguna otra información confirmada sobre lesiones o sanciones, y se esperan más novedades sobre la plantilla más cerca del inicio.

Jose Mourinho debe planificar sin tres jugadores del primer equipo en el Real Madrid, con Eder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy todos ellos en la lista de lesionados. No hay sanciones registradas para el equipo visitante y no se han confirmado actualizaciones adicionales sobre la plantilla en este momento.

Forma

ATM

ATM - Formulario

SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético de Madrid llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su actuación más reciente fue una contundente victoria por 3-0 a domicilio ante la Real Sociedad en La Liga, que llegó después de derrotas ante el Athletic Bilbao, que les ganó 3-0, y el Liverpool en la Champions League. A lo largo de esos cinco partidos, el Atlético ha marcado nueve goles y ha encajado ocho. La victoria ante la Real Sociedad puso fin a una racha de derrotas consecutivas y dio al equipo de Simeone un oportuno impulso de confianza.

El Real Madrid llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano en La Liga, y también logró un triunfo por 2-1 sobre el Inter de Milán en la Champions League durante esa racha. Su única derrota llegó ante el Real Betis, un 1-0 en contra en La Liga. El Madrid ha marcado 11 goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros, con una producción ofensiva especialmente fuerte en las últimas semanas.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Supercopa
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
9Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en La Liga en marzo de 2026, cuando el Real Madrid ganó 3-2 en el Bernabéu. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado tres veces, mientras que el Atlético logró una victoria, un 5-2 en casa en La Liga en septiembre de 2025, y una victoria más del Atlético llegó en la Champions League. El Real Madrid ha marcado 10 goles en esos cinco encuentros, mientras que el Atlético ha anotado 11.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
4
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
5
Real BetisReal BetisBET
540176+112
W
W
L
W
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
L
W
D
L
L
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
15
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
L
L
L
D
D
20
ElcheElcheELC
6024816-82
L
D
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En La Liga, el Atlético de Madrid ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que el Real Madrid es segundo antes de este partido.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google