Piojo Herrera, sobre Sergio Díaz: "Fue uno de mis peores errores en el América"

El director técnico de las Águilas habló sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la contratación del futbolista paraguayo.

Miguel Herrera reconoce que cometió varios errores durante su ciclo en el banquillo del América. Sin embargo, considera que pocos son tan graves como haber autorizado la contratación de Sergio Díaz, a quien aceptó con tan solo ver un video y por saber que pertenecía al Real Madrid.

"Es una situación difícil con ese muchacho. Estaba en una junta con Baños buscando gente para el América, y dice 'mira, nos están prestando este jugador'. Nos ponen el video y vimos que tenía buenas cosas. '¿Quién nos lo presta?' y respondieron que el Real Madrid y pues que venga", dijo Herrera en diálogo con el streamer Mimo el Águila.

El Piojo, además, señaló que no se percató de manera inmediata de la poca actitud del jugador paraguayo. Y todo indica que Santiago Solari tiene la misma impresión, ya que no lo tiene contemplado para disputar lo que resta del torneo Guardianes 2021 con el América.

“No fue por el chavo, porque es un buen chavo, es trabajador, callado y serio. Sin embargo, sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir", comentó el ex director técnico de las Águilas, quien ahora se encuentra sin equipo.