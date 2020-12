Miguel Herrera, tras su salida del América: "Si no soy pasional, no soy yo"

El entrenador valoró su paso de casi cinco años por el elenco Emplumado, luego de ser cesado por la directiva.

Miguel Herrera reconoció que ciertas actitudes y comportamientos han afecto su carrera; sin embargo, cree que eso, "lo extracancha", se trató de "un pretexto" del América para que lo destituyeran después de la eliminación en la Concachampions 2020 contra el LAFC.

“Sí, hay cosas que he hecho que obviamente perjudican en mi trabajo. Son circunstancias que uno tiene que reflexionar, al final de cuentas eres el líder de un equipo y tienes que demostrar ser una persona mesurada y pensante, pero a veces te gana la calentura. También soy pasional, y si no soy pasional, no soy yo", exclamó en entrevista con ESPN.

El técnico se puso en el ojo del huracán no sólo por la derrota frente al cuadro de la , sino por otro hecho polémico en el que se jaloneó con el técnico asistente del club rival, Ante Razov, algo que se viralizó por sus antecedentes.

“Me parece que ese fue un pretexto porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada. Yo iba platicando con Bob Bradley cuando el auxiliar se acercó, me gritó y le dije: ‘voy a calmar a la gente’. Estaba tranquilo y de repente me tomó del pelo, pero no reaccioné.

"En otras épocas me hubiera volteado y le hubiera puesto un golpe o hubiera hecho algo, pero son tomas de decisiones que se dan en dos segundos, nos vamos y cuando regreso a la cancha me informan que estoy expulsado”, confesó.

Tras dos etapas en la institución, el Piojo dejó al cuadro de Coapa con dos títulos de (Clausura 2013 y Apertura 2018), uno de (Clausura 2019) y uno de Campeón de campeones (2018-19).