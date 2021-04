Pepe Mel aceptó que estuvo cerca de llegar a Chivas

El entrenador de UD Las Palmas de Segunda División confesó que detalles lo separaron de dirigir a Chivas.

Lo que era un secreto a voces fue confirmado por Pepe Mel, director técnico de Unión Deportiva Las Palmas de España: estuvo cerca de llegar a un acuerdo con Chivas para convertirse en su director técnico.

Mel confirmó que la posibilidad de tomar las riendas del Guadalajara fue en un par de ocasiones, aunque finalmente no llegó a un acuerdo con la familia Vergara, en su momento con el fallecido Jorge Vergara como cabeza de las negociaciones.

"En el fichaje de Diego Lainez yo estaba en México, precisamente. He estado dos veces reunido con la familia Vergara para las Chivas, dos veces en diferente tiempo. La primera no se pudo dar porque, al final, se metió por medio el Betis y acabé en el club de mi vida, donde he sido futbolista muchos años y entrenador seis temporadas", dijo Mel en entrevista con TUDN.

A partir de la salida de Matías Almeyda, por el Rebaño han pasado José Saturnino Cardozo, Marcelo Michel Leaño y Alberto Coyote en interinato, Tomás Boy, Luis Fernando Tena y actualmente Víctor Manuel Vucetich, pudiendo llegar el entrenador nacido en Madrid previo a la contratación del Jefe Boy.

“La segunda fue hace poco, en el 2019, no se dieron las circunstancias, pero sí. Siempre he seguido ese futbol, es un futbol apasionante, creo que es un futbol que desde España debemos seguir más; hay futbolistas buenos”, señaló.

El ex timonel de 58 años ha pasado por clubes como el Real Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Real Betis y Deportivo La Coruña de España así como el West Bromwich de Inglaterra.