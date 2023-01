Cuesta encontrar motivos y voces a favor del alargue después de los 90 minutos igualados. ¿Es necesario? ¿A quién beneficia?

Por Juan Manuel López

Disculpen la ignorancia, pero las dudas brotan naturalmente. En tiempos en los que se juegan partidos casi todos los días de la semana, ¿son necesarias las prórrogas en el fútbol? En tiempos en los que existe una acumulación de torneos (casi no hubo espacio entre las competencias de los clubes y el Mundial), ¿de qué sirve acumular más minutos en los juegos? En tiempos en el que las lesiones de los futbolistas son más frecuentes, ¿se deben estirar los encuentros llenos de tensión?

La pregunta, más simple, es la siguiente: ¿para qué sirven las prórrogas? Hoy, casi no hay voces que defiendan esta parte del reglamento. O al menos no se conocen públicamente. Si es una cuestión comercial, tampoco está aclarado o comprobado de que represente una beneficiosa suma de capital. Deportivamente, no hay razones. Ni siquiera los aficionados están contentos con la medida.

El último Osasuna-Sevilla, de los cuartos de final de la Copa del Rey, finalizó casi a la 1 de la “helada” madrugada (empezó el miércoles y terminó el jueves) por este tiempo extra. “Una hora más de frío”, señaló un aficionado madridista en el Bernabéu, luego del 1 a 1 del Real Madrid-Atlético, también por la Copa. En el Mundial, una competencia en la que suele haber poco descanso entre partido y partido, las prórrogas colaboraron para arruinar piernas de los protagonistas y, por consiguiente, arruinar también parte del espectáculo (Modric, a las semifinales frente a la Argentina, llegó con lo justo).

Quizá haya motivos suficientes para mantener esta media hora extra y no nos damos cuenta porque, como se lee en El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos”. De todos modos, sería bueno que se expongan las voces a favor o, mejor aún, que esta parte del reglamento se someta a un debate.