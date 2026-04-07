Otra vez... La afición del Real Madrid se rebela contra Vinícius

La afición del Real Madrid volvió a mostrar su descontento con Vinícius Júnior, jugador del equipo blanco, durante el partido contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

El Bayern se impuso al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta noche, con un marcador de 2-1. El colombiano Luis Díaz abrió el marcador en el minuto 41, seguido por Harry Kane a los 20 segundos de comenzar la segunda parte, mientras que el equipo blanco recortó distancias con un gol de Kylian Mbappé en el minuto 74.

El diario «Mundo Deportivo» señaló que Vinícius volvió a escuchar los silbidos de la afición del Bernabéu, algo que no es nuevo para el brasileño ni para la afición del Real Madrid.

Todo comenzó en la segunda parte, cuando el equipo de Arbeloa perdía por 0-2 y las gradas esperaban una reacción de los jugadores.

Eso es lo que el equipo intentó hacer, pero sin mucho éxito... Fue entonces cuando Vinícius escuchó los abucheos de la afición.

El brasileño intentó penetrar en la defensa, pero perdió el balón, y su comportamiento no fue el ideal, lo que llevó a la afición del Bernabéu a silbarle.

El jugador brasileño también escuchó silbidos desde las gradas en otras jugadas de Vinícius, quien intentó acallar esos silbidos con sus habituales regates, pero ninguno de ellos provocó una ocasión de peligro.

Pero la verdadera ira llegó en el minuto 60, cuando tuvo una clara oportunidad de marcar, lo que habría puesto el 1-2 en el marcador, pero falló ante Neuer en un mano a mano.

Los silbidos de abucheo persiguieron a Vinícius Júnior durante la etapa del anterior entrenador del equipo, Xabi Alonso, ya que su relación era muy tensa, antes de que las cosas se calmaran entre el jugador brasileño y la afición merengue posteriormente.

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