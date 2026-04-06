Momentos de pánico... Un defensa de Inglaterra pierde el conocimiento en el campo

El defensa de Inglaterra, Conor Coady, sufrió una lesión grave durante el partido que su equipo, el Charlton Athletic, disputó hoy lunes contra el Watford en la Championship inglesa, lo que obligó a trasladarlo directamente al hospital, según informó el diario británico «The Sun».

El incidente se produjo en el minuto 6 del tiempo de descuento, cuando Cody, que ha disputado 10 partidos con la selección inglesa, recibió un potente disparo en la cara, cayó al suelo dentro del área de su equipo y permaneció tendido en el terreno de juego durante nueve minutos antes de que Macauley Gillespie le sustituyera en su partido número 500 con el club.

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El veterano jugador, de 33 años, recibió el aplauso de las aficiones de ambos equipos mientras era retirado en camilla, tras una intervención urgente de los fisioterapeutas y el equipo médico, donde una ambulancia que se encontraba junto al campo abrió sus puertas y Cody fue trasladado directamente a su interior, de camino al Hospital General de Watford, situado junto al estadio de Vicarage Road.

Nathan Jones, entrenador del Charlton, confirmó que su jugador perdió el conocimiento y fue trasladado de inmediato para recibir tratamiento, mientras que el canal «Sky Sports» se negó a retransmitir el incidente, al considerar que su emisión era «inapropiada» dada la gravedad de la lesión.

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En el plano técnico, el partido terminó en empate 1-1, lo que reduce las posibilidades del Watford de clasificarse para los octavos de final, mientras que el Charlton no logró reforzar de forma significativa sus opciones de permanencia.

Cabe recordar que Cody, el excentral de los equipos del Wolverhampton, el Everton, el Leicester City y el Wrexham, se incorporó al Charlton en calidad de cedido en enero y se ha convertido en un jugador titular en el equipo de Nathan Jones desde su llegada, aunque este partido fue el primero en el que fue titular en tres encuentros, tras haber permanecido en el banquillo.

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