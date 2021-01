NYCFC, Inter Miami y LAFC, los mejor posicionados para llevar a Messi a MLS

Por ahora, ni Galaxy ni Atlanta entrarían en la puja por factores económicos derivados de gastos recientes y la crisis sanitaria.

En los últimos meses, el futuro de Lionel Messi se ha puesto en discusión al ser un valioso activo para cualquier club. A falta de seis meses para terminar su contrato con el FC , el argentino es libre para negociar con cualquier equipo, entre ellos los de la MLS de Estados Unidos.



Recientemente, el astro argentino aseguró en una entrevista con La Sexta que no le desagradaría jugar en la : “Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia en , vivir lo que es la Liga”.



Como Goal adelantó en agosto, el fue el primero en pisar el acelerador pensando en el 2023, pasando antes por el , al ser entidades del mismo grupo: el City Football Group.



La es la principal liga de futbol en EE.UU. y Canadá. En dicha competencia existen 26 conjuntos divididos en dos conferencias, aunque con planes de expandirse hasta a 30 franquicias .



Mientras hay instituciones con un importante potencial económico, también hay quienes no lo tienen y recurren normalmente a préstamos, jugadores de las academias o que no suelen ser tan costosos. Por ello, a algunos cuadros les sería imposible traerlo a sus filas.

San José Earthquakes, y son las nóminas más bajas de todas, de manera que para ellos estaría lejana la posibilidad de incorporarlo.



No sería un golpe cualquiera el que daría la MLS. Esto rebasaría lo conseguido con los fichajes de David Beckham, Didier Drogba, Kaká, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Sebastian Giovinco o Chicharito Hernández.

A nivel marketing, el torneo ha marcado una pauta por la forma como han atrapado patrocinadores y llevado a cabo su posicionamiento a través de los derechos de transmisión, una situación no menor considerando que el " soccer " aún se ubica debajo en las preferencias promedio del público estadounidenses (léase NFL, NBA, MLB o hockey).



Ahí es común hallar ciudades donde se contraponen eventos en simultáneo de esos deportes y la propia MLS. Por ejemplo, Houston, Seattle, Vancouver y Los Ángeles .



En 2021, llegará el Austin FC; en 2022, Charlotte y, en 2023, St Louis y Sacramento Republic, por lo que cada una de ellas podría explotar el presupuesto asignado con figuras mediáticas que lideren sus proyectos deportivos. Cada una de esas entidades desembolsó por su lugar alrededor de 325 millones de dólares.

En su momento, estas tenían un costo de 200 millones de dólares, pero la llegada de los de Carolina del Norte hizo que se incresentara el valor de cada una en el plan de acrecentar la liga con respecto a diferentes entidades.

A continuación, en Goal, los elencos con el perfil más idóneo para lanzarse detrás suyo:

NEW YORK CITY





Reportado meses atrás, el NYCFC cuenta con un modelo de negocios que se lo 'facilitaría': una sucursal europea de primer orden en la que exprimirle todavía lo que le queda de plenitud y una filial en la Unión Americana.

Según la Revista Forbes, el City Football Group alcanzó una valuación en 20 de noviembre del 2019 de $4.8 billones de dólares, aunque esta cifra estaría acrecentándose conforme pase el tiempo.



La plantilla posee un valor de mercado de 33.18 millones de euros, con dos jugadores designados, por lo que Lio podría convertirse en su tercero. Maximiliano Moralez y Jesús Medina son los jugadores en dicha situación, con un sueldo de 2 millones de dólares y 870 mil 833 dólares, de los cuales 400 mil son pagados por la liga como tope salarial.

Los respalda las experiencias previas con cracks como Andrea Pirlo, Frank Lampard, David Villa, entre otros. Nueva York además es uno de los centros urbanos y financieros más importantes del país, con el atractivo que ofrece la Gran Manzana en todo sentido.

INTER MIAMI FC





El equipo de la Florida sería la segunda opción para Messi, aunque deberían liberar uno de los tres cupos que por ahora ocupan los argentinos Matías Pellegrini y Gonzalo Higuaín, y el mexicano Rodolfo Pizarro.



Por diferentes factores, Miami es una ciudad atractiva para uno de los dos jugadores más importantes del futbol en activo. Aunado a ello, el imán y las relaciones públicas de Beckham serían factor para convencerlo de fichar con ellos.



El plantel suma una cuantía de 59.45 millones de euros. Aunado al Spice Boy, el grupo inversor se encuentra respaldado por los empresarios de telecomunicaciones Marcelo Claure; el japonés Masayoshi Son y el constructor Jorge Mas: todos ellos con un importante potencial económico.

LOS ANGELES FOOTBALL CLUB





Los dirigidos por Bob Bradley aparece también en el panorama. Reportes de El Economista y Forbes detallan al conjunto de LA como el más ostentoso de la MLS y uno de los dos más del continente a la par de .



Valorado en más de 700 millones de dólares, toda vez que los dueños fueron comprando participaciones al malasio Vincent Tan. Tan es también propietario del de la segunda división de y el KV Kortrijk belga.



Entre los dueños del LAFC están Magic Johnson, exestrella de los Lakers de Los Ángeles de la NBA; el actor Will Ferrell; Chad Hurley, cofundador de Youtube; y el coach de vida Tony Robbins.



Su importe en el mercado alcanza los 78,38 millones de euros, con Carlos Vela como su jugador mejor pagado. Si quisieran al sudamericano, deberían desprenderse de uno de sus tres jugadores designados: el Bombardero, o los uruguayos Diego Rossi o Brian Rodríguez.

Cualquiera de los mencionados necesitaría superar, igualar o cuando menos acercarse a las percepciones económicas de Lionel, cuyo sueldo neto anual es de 42.8 millones de dólares.

No se contemplan a otros pesos pesados como Galaxy —el más "grande" y ganador de EE.UU.— o . Ambos pretenden bajar sus presupuestos después de diferentes gastos en los últimos años.

Respecto a los Galácticos, esto responde a lo empleado en Hernández Balcázar, transferencia récord en los registros del LA. Caso similar al de los oriundos de Georgia, que intentan sanear las finanzas a causa de la pandemia por el coronavirus y la renovación de Josef Martínez.

Dentro de los informes de la Asociación de Jugadores de la MLS, Pipita Higuaín figura como el futbolista mejor pagado de la Liga con 8.2 millones de dólares. Esa es una cifra sumamente inferior a lo que gana el nacido en Rosario.Cada contrato de un Jugador Franquicia pasa por la MLS, más aún cuando rebasan el tope salarial establecido desde el 2007 con la llamada Ley Beckham. A fin de no romper las reglas, a Messi y a la Major League Soccer les jugaría a favor que cuentan con el apoyo de un patrocinador idéntico:. Así pues, la marca podría ayudar a cubrir un porcentaje de sus emolumentos y recuperarlo con venta de uniformes, calzado, etcétera.El tiempo lo dirá, pero, de momento, tres instituciones pican en punta con mayores posibilidades en la carrera por uno de los mejores futbolistas de la actualidad y la historia.