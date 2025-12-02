Por primera vez en una eternidad, Liverpool podría estar temiendo un regreso a Anfield mientras se enfrentan a Sunderland a mitad de semana en la Premier League.

Tal fueron los horrores de sus dos partidos en casa anteriores. Una derrota por 3-0 ante Nottingham Forest se sintió como un mal sueño, pero otra derrota por 4-1 ante el PSV en la Liga de Campeones demostró que la pesadilla era realmente real. Los Reds encontraron algo de consuelo en Londres el pasado fin de semana al vencer al West Ham 2-0. Ayudó a detener la decadencia, pero muchos lo atribuirían simplemente a que el West Ham es el West Ham. Arne Slot estará esperando que este sea un punto de inflexión para su equipo ya que regresó a lo básico contra los Irons. Su audaz apuesta de dejar fuera a Mohamed Salah funcionó ya que Florian Wirtz llevó la batuta y Alexander Isak encontró la red por primera vez en la liga. El entrenador estará esperando encadenar algunas buenas actuaciones y victorias de cara al período festivo. El partido contra Sunderland será una prueba de fuego perfecta para su equipo.

Sunderland completó una remontada de ensueño el fin de semana al borrar un déficit de dos goles y concluir el juego con la ventaja en sus manos. Regis Le Bris hizo historia al convertirse en el primer entrenador de Sunderland en convertir un déficit de 2-0 en la Premier League en una victoria. Debieron haber visto vídeos de cómo West Ham no explotó la conocida vulnerabilidad de Liverpool con pases directos. Con todas las herramientas para exponer las debilidades de Liverpool, entrarán a Anfield con un nuevo entusiasmo. Sin embargo, nunca han ganado contra Liverpool en la Premier League en Anfield. Su última victoria en Anfield fue en 1983 y Le Bris estará ansioso por hacer más historia.

Cómo ver Liverpool vs Sunderland, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, M+ Liga de Campeones, Movistar Plus+ y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Hora de inicio Liverpool vs Sunderland

El partido se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 14:15 horas

14:15 horas Argentina: 17:15 horas

17:15 horas Estados Unidos:15:15 horas (tiempo del este)

Noticias y plantillas de los equipos: Liverpool vs Sunderland

Noticias del equipo Liverpool

Slot terminó su entrevista posterior al partido con un "ya veremos" cuando se le preguntó cómo Salah encajaría nuevamente en la alineación. El nombre del Rey Egipcio en la hoja del equipo generará nuevamente mucho debate después de que el nuevo tridente ofensivo de Slot funcionara tan bien. Con Salah programado para quedarse hasta el 15 de diciembre antes de partir para la AFCON, Slot tiene una gran decisión que tomar nuevamente. Isak estará ansioso por aumentar su cuenta, pero la gestión de la carga de trabajo podría hacer que Hugo Ekitike sea el elegido. Es probable que Joe Gomez no tenga el lujo de comenzar consecutivamente, ya que su condición física requiere supervisión cuidadosa también. Podría haber rotación en algunas otras partes del campo también. No se incorporan nuevos jugadores al equipo desde la sala de tratamiento.

Alineaciones previstas: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Noticias del equipo Sunderland

Brian Brobbey está en una forma sensacional y ya no puede ser utilizado como un suplente de lujo. Con la sequía de goles de Wilson Isidor, Le Bris podría introducir la amenaza de Brobbey desde el inicio. También estará contemplando una defensa de cinco para mantener a raya al Liverpool. Están sin los servicios de Habib Diarra y Aji Alese.

Alineaciones Previstas: Roefa; Mukiele, Geertruida, Ballard, Alderte, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Le Fee; Traore, Brobbey

