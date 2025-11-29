+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mohamed Salah, Virgil van Dijk y los 10 jugadores de Liverpool con peor rendimiento durante la mala racha de los Reds - Ranking

Como admitió Curtis Jones el miércoles, Liverpool está "en un lío" en este momento. La humillante derrota por 4-1 en la Liga de Campeones en casa contra el PSV significa que los desiguales Reds han perdido nueve de sus últimos 12 partidos en todas las competiciones y el consenso general es que Arne Slot aún sigue en el cargo solo porque ganó la Premier League la temporada pasada. Pero, ¿cómo ha pasado el Liverpool de campeones a fracasados en solo seis meses?

El impacto de la muerte de Diogo Jota en los amigos que dejó atrás ciertamente no puede ser subestimado, con el lateral izquierdo Andy Robertson revelando públicamente su tormento continuo en medio de las celebraciones jubilosas que saludaron la clasificación de Escocia para el Mundial la semana pasada. Está claro, sin embargo, que hay otros factores en juego, sobre todo la incapacidad continua de Slot para idear soluciones tácticas a la multitud de problemas del Liverpool en cada área del campo.

Sin embargo, ciertamente no es toda culpa del entrenador. El ex defensor del Liverpool Jamie Carragher es uno de los que actualmente apunta con el dedo a los jugadores por una percibida falta de liderazgo y el capitán Virgil van Dijk ha admitido que se están decepcionando a sí mismos en este momento.

A continuación, GOAL clasifica a los mayores bajo rendimiento de los Reds durante su racha de malos resultados...

    10Virgil van Dijk

    Durante los primeros meses de la temporada, Van Dijk era lo único que mantenía unido al frágil centro de defensa del Liverpool. De hecho, después de la afortunada victoria por 3-2 sobre el Newcastle, que jugó con 10 hombres allá por agosto, Carragher admitió que ni siquiera quería imaginar dónde estarían los Reds sin su capitán inspirador.

    Desafortunadamente, ahora tenemos una pequeña idea, porque aunque Van Dijk sigue allí, en el corazón de la defensa, parece una imitación barata del coloso que llevó al Liverpool al título la temporada pasada. De hecho, a juzgar por su absurda mano contra el PSV (el tercer penal que ha concedido esta temporada, más que cualquier otro jugador de la Premier League en todas las competiciones), Van Dijk se ha convertido en otra víctima del malestar general en Merseyside.

    Nadie puede culpar el compromiso de Van Dijk: ha estado visiblemente afectado por la rápida caída de los Reds, pero en realidad parece estar esforzándose demasiado por cambiar las cosas, por lo que ahora estamos viendo al capitán haciendo desafíos imprudentemente impulsivos. Si Van Dijk no recupera su compostura, el Liverpool realmente está perdido.

    9Florian Wirtz

    Florian Wirtz no ha estado ni de cerca tan mal como muchos críticos han intentado desesperadamente hacer parecer. De hecho, el internacional alemán fue integral en lo que probablemente fueron las tres mejores actuaciones de Liverpool en lo que va de temporada, contra el Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt y Real Madrid. La creatividad de Wirtz también fue seriamente extrañada en las derrotas por tres goles en casa ante el PSV y el Nottingham Forest.

    Sin embargo, no se puede negar que los seguidores del Liverpool esperaban mucho más del fichaje de 100 millones de libras procedente del Bayer Leverkusen que tres participaciones en goles en 16 apariciones en todas las competiciones. Incluso considerando el hecho de que a menudo toma tiempo para que los jugadores extranjeros se adapten a la fisicalidad e intensidad del fútbol inglés, Wirtz a menudo ha parecido fuera de su profundidad.

    Cuando regrese de su lesión, el mediocampista ofensivo estará bajo una inmensa presión para demostrar que puede rendir en la Premier League - aunque podría ayudar que se le diera una serie regular de partidos en su posición preferida detrás del delantero centro.

    8Jeremie Frimpong

    Liverpool nunca iba a poder encontrar un reemplazo similar para Trent Alexander-Arnold. El antiguo ídolo del Kop tiene un conjunto de habilidades único para un lateral derecho. En consecuencia, los Reds reclutaron a Jeremie Frimpong, un holandés diminuto con atributos de ataque diferentes pero no menos peligrosos.

    El problema es que hemos visto muy poco de ellos, por dos razones. Primero, Frimpong ha demostrado ser preocupantemente propenso a las lesiones y está una vez más fuera de acción tras lesionarse el tendón de la corva por segunda vez esta temporada, en la victoria de la Liga de Campeones en Frankfurt. En segundo lugar, incluso cuando ha estado disponible para jugar, Frimpong no ha parecido encajar bien en la posición de lateral derecho en absoluto. En cambio, ha parecido lo que era en el Bayer Leverkusen: un carrilero ofensivo.

    Así que, cada vez que Frimpong regrese a la acción, Slot realmente necesita mostrarnos lo que tenía pensado hacer con su compatriota, quien ha contribuido con un gol fortuito y cero asistencias en nueve apariciones hasta la fecha.

    7Alexis Mac Allister

    Se podría argumentar fácilmente que Alexis Mac Allister fue el jugador más consistente de Liverpool durante sus dos primeras temporadas en el club tras su llegada en 2023 desde Brighton. El ganador de la Copa del Mundo nunca mostró un rendimiento inferior a siete sobre diez. Era el dinamizador multifuncional del mediocampo de Liverpool; sin importar dónde se le colocara, impulsaba al equipo con su mezcla de tenacidad y técnica.

    Sin embargo, Mac Allister está pagando un alto precio por su recuperación más lenta de lo esperado de los problemas de lesión que pusieron fin prematuro a su temporada 2024-25 y arruinaron sus preparativos de pretemporada. Hemos visto destellos del viejo Mac Allister y, como resultado, del viejo Liverpool, sobre todo en actuaciones goleadoras contra Aston Villa y Real Madrid, pero ha retrocedido nuevamente durante la última semana. 

    Fue realmente sorprendente ver cuán fácilmente Nico Williams pasó a través de Mac Allister para preparar el segundo gol de Forest en Anfield el pasado sábado, antes de que casi desapareciera por completo después de que Liverpool se pusiera 2-1 abajo contra PSV a mitad de semana. Mac Allister es un jugador demasiado bueno como para tener dificultades toda la temporada, pero uno no puede evitar preguntarse dónde estarán los Reds para cuando él recupere su pleno ritmo de partido.

    6Ryan Gravenberch

    Tras perderse el partido de apertura de la Premier League de Liverpool contra Bournemouth debido a una suspensión, Ryan Gravenberch inicialmente parecía estar listo para replicar su colosal contribución al triunfo del título de la temporada pasada. Jugó un papel fundamental en la victoria de los Reds en sus primeros cinco partidos de la Premier League y fue particularmente impresionante en la victoria del derbi contra el Everton, con el holandés anotando un gol y creando otro para Hugo Ekitike.

    Sin embargo, la forma de Gravenberch ha caído en picada desde entonces, y no es una coincidencia que la de Liverpool haya seguido la misma tendencia, dada la importancia del internacional neerlandés en su plan de juego.

    Claramente, el jugador de 23 años no ha sido ayudado por muchos de los jugadores que lo rodean ni por los defectos sistémicos generales que ahora estamos viendo en la estrategia de Slot para esta temporada. Sin embargo, no se puede ocultar el hecho de que Gravenberch ya no está jugando bien, y lo que realmente preocupa es que un jugador tan bueno para recuperar y retener la posesión para Liverpool ahora está evitando entradas y perdiendo el balón.

    Básicamente, si Slot no puede ayudar a Gravenberch a volver a su mejor nivel, la caída actual de los Reds podría continuar, ya que una vez más no lograron fichar a un especialista No.6 durante el verano.

    5Cody Gakpo

    No fue difícil entender por qué el Liverpool sintió que la oferta de £60 millones ($80 millones) del Bayern Múnich por Luis Díaz era demasiado buena para rechazarla. El versátil colombiano pudo haber salido de la temporada más prolífica de su carrera en la Premier League (13 goles en 36 apariciones), pero tenía 28 años y los Reds no carecían de opciones en la banda izquierda.

    Cody Gakpo había prosperado después de ser movido a la banda por Slot la temporada pasada, mientras que ya estaba claro durante la pretemporada que Rio Ngumoha era un talento muy especial. Sin embargo, el trato por Díaz ahora se ha visto bajo una luz muy diferente debido a las luchas de Gakpo.

    El holandés puede haber marcado cuatro veces esta temporada, pero su inconsistencia y su juego unidimensional están frustrando a los aficionados. Díaz, por completo contraste, está volando en Múnich, con 11 goles en sus primeros 18 partidos con el Bayern.

    Y así, con la tensión aumentando en Anfield y empezando el juego de culpas, no es en absoluto sorprendente ver informes de que Díaz fue vendido en contra de los deseos de Slot...

    4Milos Kerkez

    Milos Kerkez fue una de las estrellas revelación de la campaña 2024-25 de la Premier League y Liverpool no fue el único club fuertemente vinculado con el húngaro, quien también fue reportadamente de interés para el Manchester City. Sin embargo, Richard Hughes ganó la carrera por un jugador que había firmado para el Cherries, y su fichaje fue considerado todo un golpe para los Reds.

    Kerkez parecía el reemplazo ideal de Robertson: intensamente comprometido y una verdadera amenaza en el ataque. Sin embargo, aún no se ha recuperado de una actuación excesivamente entusiasta contra su antiguo club en la noche inaugural de la nueva temporada y, con cada partido, parece cada vez más inadecuado para el equipo de Slot.

    Se ha argumentado que él no es el culpable de su bajo rendimiento, ya que se le ha pedido repetidamente jugar un papel más contenido. Sin embargo, incluso cuando se le ha permitido más libertad, su producto final ha sido decepcionante, mientras que su propensión a ser atrapado fuera de posición y dominado en el aire lo ha convertido en una responsabilidad.

    En este punto, aunque Robertson está indudablemente en declive (como se evidenció en su actuación contra el Forest), el escocés parece la opción más segura en el lateral izquierdo.

    3Mohamed Salah

    El tiempo no espera a nadie y Mohamed Salah tiene 33 años, así que, en circunstancias normales, al egipcio se le perdonaría un poco por su rendimiento inferior hasta ahora esta temporada. Sin embargo, estas no son circunstancias normales.

    El Liverpool necesita que sus líderes se levanten durante este tiempo de crisis casi sin precedentes y Salah simplemente no lo está haciendo en este momento, lo cual es inaceptable si se considera que al extremo se le recompensó con un nuevo contrato millonario a principios de este año.

    Nadie por un segundo está cuestionando la grandeza de Salah. Está a un par de temporadas fuertes más de ser considerado el mejor jugador en la historia de la Premier League. Pero cuatro goles en 12 apariciones en la Premier League simplemente no son un rendimiento adecuado de Salah. Aligerar su carga defensiva solo tiene sentido si está rindiendo en el otro extremo del campo.

    Alguna vez hubiera parecido una locura incluso pensar, y mucho menos decirlo, pero, en su forma actual, ¡en realidad Salah no será una gran pérdida para el Liverpool cuando se dirija a la Copa Africana de Naciones el próximo mes!

    2Alexander Isak

    Al igual que Mac Allister, Alexander Isak está actualmente pagando el precio de perderse la pretemporada. La gran diferencia es, por supuesto, que no encontrarás a nadie simpatizando con el delantero sueco, que solo tiene a sí mismo para culpar por llegar a Anfield desde Newcastle en tan malas condiciones físicas.

    Isak tampoco ha mostrado absolutamente nada que sugiera que valió todo el tiempo, dinero y esfuerzo que Liverpool invirtió en ficharlo. Ha habido un gol en un encuentro de la Carabao Cup contra Southampton y absolutamente nada más.

    Y eso es lo realmente preocupante en términos de Isak. No ha habido signos emocionantes de lo que podría aportar a este equipo de Liverpool. A veces incluso olvidarías que estaba en el campo.

    Sin embargo, con el mucho más vivaz Hugo Ekitike habiendo sufrido una lesión de espalda, Isak tiene la oportunidad de demostrar su valía, y simplemente tiene que aprovecharla, tanto por su bien como por el de Liverpool, porque, en este momento, el tercer jugador más caro de todos los tiempos parece uno de los fichajes más insensatos en la historia del fútbol.

    1Ibrahima Konate

    Perder a Marc Guehi parece ser uno de los momentos definitorios de una campaña miserable para el Liverpool, principalmente porque el colapso de ese acuerdo en el último día del plazo, combinado con la lesión que concluye la temporada de Giovanni Leoni y los problemas de condición física persistentemente reportados de Joe Gomez, dejó a Slot sintiendo que no tiene más remedio que continuar con el calamitoso Ibrahima Konate en el centro de la defensa.

    En realidad, es un poco difícil explicar lo mal que está jugando el francés esta temporada, y no solo en el sentido de que sus errores simplemente tienen que ser vistos para ser creídos. Las horribles actuaciones de Konate tienen tan poco sentido cuando uno considera que fue muy bueno la temporada pasada, así como el hecho de que debería estar haciendo todo lo posible para convencer al Liverpool de darle el tipo de contrato que quiere ahora que Real Madrid ha decidido, como era de esperar, no fichar al defensor cada vez más propenso a los errores en una transferencia libre el próximo verano.

    Tal como está, sin embargo, a los Reds les iría mejor retirando su última oferta y luego tratando de venderlo por una pequeña tarifa en enero para recuperar parte del costo involucrado en traer tardíamente a Guehi.

    Konate realmente ha rendido tan mal y lo frustrante para los aficionados es que todo esto es culpa del Liverpool. Era obvio antes de que se cerrara la ventana de transferencias que no conseguir a Guehi para reemplazar a Konate podría costarle a los Reds su título de la Premier League, y así se ha demostrado.

