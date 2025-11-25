+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoPSV Eindhoven
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Liverpool vs. PSV, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Liverpool y PSV, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Liverpool recibe a PSV este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Liverpool vs. PSV de la Champions League 2025-26

Los Reds llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Real Madrid en la fecha cuatro, con gol de Alexis Mac Allister. El equipo dirigido por Arne Slot es octavo en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, los Granjeros empataron por 1-1 frente a PSV en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Ricardo Pepi. El cuadro a cargo de Peter Bosz es décimo octavo en la tabla con cinco unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Liverpool vs PSV, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 6
SudaméricaFOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2, ESPN 7 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Liverpool vs PSV

crest
Liga de Campeones - Champions League
Anfield

El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra PSV Eindhoven alineaciones

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestPSV
25
G. Mamardashvili
17
C. Jones
5
I. Konate
4
C
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
11
M. Salah
10
A. Mac Allister
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike
32
M. Kovar
22
C
J. Schouten
3
Y. Gasiorowski
2
A. Salah-Eddine
8
S. Dest
5
I. Perisic
27
D. Man
34
I. Saibari
23
J. Veerman
17
Mauro Junior
20
G. Til

4-2-3-1

PSVAway team crest

LIV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Slot

PSV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Bosz

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Liverpool

Los Reds se encuentran en una clara crisis, misma que por fortuna aún no los alcanza en Europa, donde todavía se encuentran en zona de clasificación directa.

Noticias del PSV

Los Granjeros apuntan a dar la sorpresa y dar un paso firme hacia la siguiente ronda de la Champions. Además, son líderes absolutos en la Eredivisie con una ventaja de seis puntos.

Cómo llegan al partido

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
0/5

PSV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

LIV

Últimos partidos

PSV

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

12

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

0