¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

LASK vs. Slovan Bratislava: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

El partido entre LASK y Slovan Bratislava comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

LASK vs. Slovan Bratislava hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y en streaming?

El partido de la Champions League entre LASK y Slovan Bratislava se puede ver en directo en DAZN. La retransmisión en streaming está disponible directamente a través de DAZN.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con LASK y Slovan Bratislava?

El LASK llega a este duelo con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 en casa ante el WSG Tirol en la Bundesliga austríaca. Destaca especialmente el 5-4 ante el Ried en la Copa, que apunta a la fortaleza ofensiva del equipo de Linz, pero también a su fragilidad defensiva. En la Champions League, su último resultado fue una victoria por 3-2 a domicilio ante el Sporting CP. En total, el LASK marcó 14 goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

El Slovan Bratislava presenta, por su parte, cuatro victorias, un empate y una derrota. El 4-0 ante la AS Roma en la Champions League fue el único revés; desde entonces, el Slovan ha ganado dos partidos de liga consecutivos, el último por 2-1 a domicilio ante el Zeleziarne Podbrezova. El 2-2 frente al Dukla Banska Bystrica fue el único partido en el que se dejó puntos en la liga. El Slovan marcó once goles y encajó ocho en sus últimos cinco partidos.

LASK vs. Slovan Bratislava: alineaciones

LASK vs. Slovan Bratislava: estado de forma

LASK vs. Slovan Bratislava: balance de enfrentamientos directos

LASK vs. Slovan Bratislava: las clasificaciones