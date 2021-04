Las dudas de Koeman para la final de la Copa del Rey

El técnico holandés se debate entre el 3-5-2 y el 4-3-3 a la espera de las últimas sensaciones de Piqué

Piqué o no Piqué, esa es la cuestión. Ronald Koeman sigue pendiente de la evolución del central para decidir el once que saltará al césped de La Cartuja este sábado para enfrentarse al Athletic Club. La final de Copa es una prioridad absoluta para el Barça, una obligación autoimpuesta tras una temporada de altibajos en la que esta final se ha convertido en imperativo. Para Koeman no hay opción: tiene que ganarla.

Pero el entrenador holandés sigue dudando y estudiando cuáles son las opciones para el equipo titular. Gerard Piqué obtuvo el alta médica hace una semana, el viernes previo a la visita del equipo blaugrana a Valdebebas, pero según varios medios barceloneses el catalán continúa con molestias en su rodilla derecha y no se encuentra del todo cómodo sobre el verde. Es posible que Piqué se infiltre para poder jugar, pero la última palabra la sigue teniendo Koeman, que no tiene claro si debe arriesgar con el central pese a que el partido es una gran final y no tiene segundas oportunidades.

La recuperación de Piqué también marcará el dibujo táctico y las opciones de Antoine Griezmann de ser titular ante el Athletic Club. En el caso de que Koeman use el 3-5-2 de las últimas semanas, Griezmann tiene pocas posibiliades de entrar en el once si Piqué es titular. Con el catalán en el eje, Frenkie de Jong salta al centro del campo y los dos jugadores de arriba pasan a ser únicamente Leo Messi y Ousmane Dembélé. Sergiño Dest en la derecha y Jordi Alba en la izquierda son indiscutibles, mientras que Sergio Busquets y Pedri González también tienen el sitio asegurado. La única pieza que caería, en el caso de usar el 3-5-2 con Piqué, sería Griezmann.

Si Koeman se decide finalmente por el 4-3-3, el delantero francés tendrá muchos números de ser titular, independientemente de si Piqué juega o no. Con el sistema de dos centrales, De Jong juega siempre en el centro del campo, pero donde sobran futbolistas entonces es en el eje de la zaga. Mingueza, Piqué, Araujo y Lenglet lucharían por los dos sitios libres, con Dest y Alba en los laterales, dejando un centro del campo formado por Busquets, De Jong y Pedri y una delantera completada por Messi, Griezmann y Dembélé.

Todos a Sevilla

El Barça ha viajado a Andalucía con toda la plantilla, a excepción de Philippe Coutinho, que sigue en Brasil centrado en su recuperación. Koeman se ha llevado incluso a los lesionados Ansu Fati y Neto Murara, que verán el partido desde la grada esperando que sus compañeros levanten el título. El técnico holandés atenderá a la prensa a las 17:15 horas junto a Marc-André ter Stegen, minutos antes de celebrar el último entreno en La Cartuja antes de la final.