La resurrección de Thibaut Courtois

El portero belga, duramente criticado hasta hace algunos partidos, está siendo una pieza clave del Real Madrid.

Cosas del fútbol. Hubo un momento de la temporada en el que daba la sensación de que le iban a marcar con cualquier tiro que le hicieran. Pero ese momento ya parece muy lejano. Thibaut Courtois la ha pasado muy mal durante los primeros meses de la temporada, dentro y fuera del campo, pero ahora es un héroe necesario para el de Zinedine Zidane. De hecho, el portero belga se erige en estos momentos como uno de los hombres en mejor estado de forma del equipo capitalino.

No tuvo un buen inicio de campaña el ex del y del . Tanto es así que, por ejemplo, hasta el partido contra el , no conseguía dejar su marco a cero en el Santiago Bernabéu esde febrero. Esa noche, ante los pepineros logró parar la sangría de 269 días sin completar un partido sin goles en contra. El belga acumulaba 24 goles en los últimos 19 partidos que había disputado en el Coliseo Blanco.

El artículo sigue a continuación

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Puede que hace no mucho tiempo haya tenido que atravesar Courtois uno de los peores momentos de su carrera, con parte de la prensa y de la opinión pública en su contra. Contra el Brujas, por la , el internacional belga encajó dos goles de 'chiste' (así los catalogó Zidane) y fue silbado por la grada antes de tener que ser sustituido por molestias intestinales. Peor sería lo que vendría después: distintos medios de comunicación se hicieron eco de un supuesto cuadro de ansiedad, algo que tanto él como el Real Madrid tuvieron que salir a desmentir.

"Nuestro jugador en ningún momento ha sido diagnosticado de un supuesto cuadro de ansiedad y por tanto, esas informaciones son absolutamente falsas", rezaba parte del comunicado oficial emitido por los merengues el pasado 4 de octubre. "Sé lo que supone ser jugador de elite. Estoy muy feliz y no tengo esos problemas. Creo que es una falta de respeto al jugador y a la gente que sufre eso de verdad", diría una semana después Courtois tras un partido con , al tiempo que pedía "responsabilidad a los medios de no hacer mentiras y tonterías con esas cosas porque al final esos son problemas donde gente sufre de verdad".



Sin embargo, todo aquello parece cosa del siglo pasado. Con el 0-0 de este sábado ante el , Courtois lleva ya tres encuentros consecutivos sin recibir un gol. Y lo hace por segunda vez con el Real Madrid, habiendo sido la primera en diciembre del año pasado. Su momento se explica con el siguiente dato: ha hecho siete paradas de los últimos ocho tiros que enfrentó, mientras que había encajado cuatro goles en los anteriores seis. ¿Hay alguien con mejor presente que el resucitado Courtois en el Real Madrid?