Matar a un santo

Desde el triste adiós de Casillas, la portería del Real Madrid parece gafada, o al menos llena de ingratitud e infelicidad para quienes la defienden.

El 12 de julio de 2015 el vivía el episodio más triste de su portería. Era el día en el que su santo, Iker Casillas, se despedía del club blanco. Lo hizo entre lágrimas, entre la vergüenza, el arrepentimiento y la envidia de muchos. Desde entonces la meta madridista parece gafada, o al menos llena de ingratitud e infelicidad para quienes la defienden.

Llegó Keylor Navas, a quien ni siquiera ser fundamental para ganar Champions le hizo permanecer en Madrid. Fue gracias a un fax demorado por lo que el costarricense continuó, pero siempre puesto en duda, sobre todo por los suyos. Atrás quedó algún cadáver en el armario, como el de David De Gea, que prefirió seguir siendo el portero más premiado de la Premier y conseguir una estabilidad en Manchester, donde ha vuelto a ampliar su contrato.

Así que pusieron el foco en Thibaut Courtois y le prometieron al belga que irían a por él. Se llevó la sorpresa cuando se enteró de que el Real Madrid estaba a punto de firmar a Kepa, otro que triunfa en . Courtois tenía por entonces paralizadas las conversaciones de renovación con el a la espera de que los blancos cumplieran con su palabra. Hubo incertidumbre durante meses entre él y sus agentes, pero finalmente Thibaut se convertía en el portero del Real Madrid. Lo hizo después de conseguir ser con su Selección la revelación del Mundial de .

Thibaut aterrizaba en la capital española con molestias físicas, como ya advirtió. Le costó recuperar la forma, esa que dijo que aun le faltaba en su presentación, en un brote de honestidad por su parte. Empezó a ser titular cuando su equipo ya estaba tocado. Después se hundiría. Por completo, en bloque. Y no han empezado la temporada con mejores sensaciones. Al Real Madrid se le generan decenas de ocasiones en cada partido. , , , , Brujas... y casi todos de dos en dos.

La defensa, salvo en , deja tremendos espacios y enseguida encaran y ponen en jaque a Courtois. Cierto que el portero belga no está teniendo de sus mejores partidos, pero ponerle en la diana es cuanto menos ingrato, a pesar de que podría haber hecho más en encuentros como el último de Champions, ante el Brujas. Desde esa noche, Courtois es centro de las críticas y las conspiraciones.

Ansiedad, depresión, falta de profesionalidad, miedo escénico.... para no contar la verdad: gastroenteritis. Courtois no necesita desconectar ni su cabeza le está pesando. Courtois sufre un virus que le ha impedido entrenar y encontrarse bien en los últimos tres días. Este viernes empezaba a comer e hidratarse con algo más de normalidad. Mientras tanto, arropado por su familia y sus hijos, admite que las críticas no le afectan porque las suele hacer quien menos sabe de ser portero. Admite que quizás el comunicado de este viernes del Real Madrid desmintiendo la ansiedad podría haberse publicado antes, pero ya sabe desde que llegó, al peor Madrid de los últimos años, que su exposición en los partidos es equiparable a la que provoca fuera de la portería.

A Courtois no se le perdona una y él de lo único de lo que se siente 'culpable es de no haber hecho paradas de esas que salvan al equipo', pero mantiene la conciencia tranquila por no haber cometido errores clamorosos o irresponsables. Courtois ha demostrado en el Atlético, Chelsea y en la selección de que es portero para el Madrid. Por ahora, se contagia de problemas estomacales y sobre todo del mal momento de su equipo, en todas sus líneas, donde es difícil salvar a uno, donde está siendo Casemiro el hombre más destacable partido a partido, y donde el Bernabéu sentencia. Lo hizo este martes con Courtois, a pesar de no ser el peor de los once. Pero ya se sabe lo que pasa si se mata a un 'santo' y te quedas sin cien años de perdón. También a Iker le hicieron llorar.