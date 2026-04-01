La debacle de Italia se convierte en un regalo para el Barcelona

La selección de Bosnia y Herzegovina dio la gran sorpresa al clasificarse para el Mundial de 2026 a costa de Italia, tras imponerse por 4-1 en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1.

Con ello, la «Azzurri» no logró romper su maldición en el Mundial, ya que se perderá la tercera edición consecutiva tras las de 2018 y 2022.

Aunque la ausencia en el Mundial supone una catástrofe futbolística para Italia, la situación podría beneficiar al Barcelona.

El diario «Mundo Deportivo» señaló que el defensa Alessandro Bastoni (26 años) es uno de los principales responsables de la última decepción de Italia.

Bastoni recibió una tarjeta roja directa en el minuto 41, por lo que su equipo tuvo que jugar el resto de la primera parte, la segunda parte y la prórroga con diez jugadores.

Aunque Italia ganaba 1-0 antes de su expulsión, la ausencia de Bastoni tuvo un gran impacto en los Azzurri, y Bosnia empató antes de la prórroga y de llegar a los penaltis.

La prensa italiana criticó duramente la expulsión de Bastoni, hasta el punto de publicar imágenes retocadas en las que aparecía con la camiseta de Bosnia. Este escenario hostil podría ayudar al Barcelona a alcanzar su objetivo de fichar al defensa del Inter.

«Bastoni, la catástrofe de 2026» fue el titular de la portada de la web de «La Gazzetta dello Sport», criticando la actuación del defensa ante Bosnia, mientras que la edición impresa también destacó su discreto rendimiento.

«Tuttosport» también señaló a Bastoni como una de las principales causas de la eliminación de Italia del torneo, y «Corriere dello Sport» calificó la expulsión del defensa de «estúpida».

Pero la prensa no es la única que se centra en Bastoni, ya que los aficionados han inundado de comentarios las publicaciones del jugador y de su esposa, Camilla Bresciani, en Instagram.

Además, antes del parón internacional, Bastoni ya había sido objeto de duras críticas por parte de muchos aficionados tras provocar la expulsión de Kalulu en el partido entre el Inter y la Juventus el pasado 15 de febrero.

El Barcelona cree que puede fichar a Bastoni por un máximo de entre 55 y 60 millones de euros, y la eliminación de Italia del torneo, junto con las críticas generales hacia él, podrían facilitar la salida del jugador.

Tras la aplastante derrota de Italia, Bastoni abandonó el campo sumido en una profunda tristeza; fue una imagen desoladora del defensa, que podría indicar que su futuro está en otro club... El Barcelona está preparado por si se le presenta la oportunidad.

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