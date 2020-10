Koeman: "¿Griezmann? Tiene el derecho a decir lo que quiera pero decido yo"

El técnico del Barcelona asegura que "no tengo ningún problema con Antoine", plantea rotaciones ante el Getafe y descarta a Ter Stegen en el Clásico.

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del , Ronald Koeman, compareció en rueda de prensa después del parón de selecciones y antes de que el cuadro azulgrana visite el sábado al en partido de tras empatar hace dos semanas ante el .

Palabras de Griezmann

"Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, ayer hablé con Antoine y no por lo que él haya dicho hablamos de su posición y rendimiento, le dije que busco lo mejor para el equipo y puede jugar por la derecha, de mediapunta o más adelantado, decido yo y cada jugador debe buscar su máximo rendimiento, nada más".

Deberes de Griezmann

"Él ya está haciendo todo lo que puede, trabaja fuerte, es disciplinado y ahora debe tener suerte en sus habilidades ofensivas, hubo tres o cuatro jugadas en las que pudo sacar más rendimiento pero se puede discutir más sobre su posición, cuando fui seleccionador jugamos ante y él jugó por la derecha, creo que no hay que discutir más, el entrenador manda y el jugador tiene que sacar máximo rendimiento, si lo hace no pasará nada".

Griezmann, ¿molesto?

"No hay que hablar tanto individualmente, para mí no hay tema aunque entiendo que para la prensa lo sea, no tengo ni un problema con Antoine, sólo busco lo mejor para el equipo y el club, mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada uno pero sólo pueden jugar once, no pongo a un jugador fuera de su posición porque Griezmann puede jugar ahí porque es zurdo, si tiene posiciones que le gustan más puede ser pero no podemos jugar con dos jugadores en la posición de diez, intento sacar lo mejor de todos, no sólo de Griezmann o de Messi".

Posible descanso de Messi

"Queremos poner a los mejores en cada partido, sabemos que después de las selecciones hay cansancio para los grandes porque son los que tienen a más jugadores fuera, todos han vuelto con ganas y alegría, después del entrenamiento decidiremos el equipo que debe jugar".

Dosificar a Messi

"Creo que sí, siempre depende del jugador pero hablo siempre con ellos antes de decidir el equipo, Leo lleva muchos años con un calendario muy apretado pero es un jugador que si no juega está más cansado, es un ganador que siempre quiere estar, otra cosa es que haya un tema médico pero la decisión es mía y la tomo después de hablar con los jugadores".

De Jong

"Ante el Sevilla no estuvo a su altura y si hay jugadores autocríticos, Frenkie es uno de ellos, sabe perfectamente cuándo está bien y cuándo no, ante fue el mejor en el campo, espero que saque otra vez su juego y nos ayude a construir desde atrás, está en la mejor posición para él pero no hay que olvidar que es muy joven y excepto dos o tres que siempre están a su nivel, todos tienen derecho a hacer partidos no tan buenos, no me preocupa tanto".

Dembélé

"Tiene mucha calidad y poco a poco va a estar físicamente bien, el otro día salió en la prensa sobre sus entrenamientos, trabajó igual que los que han jugado menos, los únicos que tuvieron cuatro días de fiesta fueron Piqué y Neto, que lo han jugado todo, estoy muy contento con los últimos entrenamientos que ha realizado Dembélé".

Riqui Puig

"Sé que ha jugado los dos partidos, en el segundo sólo la primera parte, el sub21 español es un equipo fuerte que hace bien las cosas, si Riqui viene convocado con nosotros es porque tiene posibilidades de jugar".

Pjanic

"Llegó más tarde por tema del Covid-19 y ha tenido que entrenar más para ganar físico, ha sido positivo que haya jugado con su selección, lástima de su lesión de la espalda, hoy podrá entrenar y puede ser que tenga minutos en el partido".

Ter Stegen

"Está trabajando en el campo desde el pasado lunes y todo va bien pero no creo que llegue al Clásico, creo que será demasiado temprano, no hay que poner fechas pero ya veremos, es un gran portero pero estamos tranquilos, no tenemos prisa porque también estamos contentos con el trabajo de Neto, ojalá dentro de poco esté con nosotros, seguramente no será la próxima semana".

Getafe

"Hay que destacar la trayectoria del Getafe en los últimos años, está haciendo cosas muy positivas, es un equipo ganador que ha alcanzado Europa, es un mérito muy grande por parte del entrenador y los jugadores, vi los partidos ante el y hubo quejas en por el juego del Getafe pero no estuve de acuerdo, cada entrenador busca el máximo rendimiento y hay muchas maneras de ganar, además el árbitro siempre está para marcar la línea, es un equipo muy competitivo y tendremos que estar muy bien para encontrar los espacios, será complicado".

Dificultades como entrenador

"Se trata de implementar mis ideas, entrenar como yo pienso que hay que entrenar, encontrar el mejor sistema para los jugadores que tenemos y ganar partidos, no pongo energía en las cosas de fuera, ser entrenador del Barcelona es importante y bonito, estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, estamos bien y confiados, hemos cambiado cosas y queremos ganar partidos, es nuestra prioridad".

Asistencia de público al Camp Nou

"Ojalá que podamos tener gente dentro de poco en el campo, sería lo mejor que nos puede pasar, para todos los jugadores del mundo es complicado jugar sin gente y es un poco raro ver que en había gente, en otros hay menos y en otros no hay nadie, entiendo que en cada país la pandemia es diferente y también lo son sus normas pero no puedo opinar sobre eso, ojalá estuvieran mañana porque jugamos para ellos".