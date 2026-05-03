Kluivert a Koora: Esto es lo que necesita Hamza Abdelkarim

La leyenda del Barcelona Patrick Kluivert afirma que el club no tiene una crisis de delanteros y que el egipcio Hamza Abdelkarim, del Barça B, solo necesita tiempo para adaptarse.

“No creo que el Barcelona tenga una crisis en la punta de lanza, con Robert Lewandowski y Ferran Torres”, declaró Kluivert en una entrevista con Koora.

Sobre los rumores que vinculan al delantero polaco con una salida del Barça al finalizar su contrato este verano, Kluivert comentó: «Nadie sabe lo que va a pasar, pero si se marcha, el equipo necesitará sin duda un nuevo delantero».

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Sobre las posibilidades de que su hijo Shane Kluivert y Hamza Abdulkarim, del Barcelona Atlético, suban al primer equipo, añadió: «Shane suele jugar como extremo, no como nueve puro; Hamza sí es un nueve nato, pero necesita adaptarse».

El exdelantero holandés añadió: «La pretemporada será clave para que tengan oportunidades de debutar, y en la próxima campaña aún no se sabe quién subirá».

Hamza Abdelkarim brilló este domingo y guió al filial azulgrana a ganar la liga al batir 9-0 al Montecarlo, con un ‘hat-trick’ del egipcio en solo 15 minutos.

No te pierdas la entrevista completa de Kluivert con Koora.