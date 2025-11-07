Inter Miami vs. Nashville SC, MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Miami recibe a Nashville este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Chase, por el tercer partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Inter Miami vs. Nashville SC de la MLS 2025

Las Garzas y los Coyotes llegan con la serie igualada después de un triunfo para cada uno, por lo que el vencedor de este duelo podrá dar un paso más cerca del título.

Inter Miami se llevó el primer partido por marcador de 3-1, mientras que Nashville se quedó el segundo compromiso por 2-1 en casa. Lionel Messi lleva tres de los cuatro goles de su club en la eliminatoria.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Inter Miami vs Nashville, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Hora de inicio de Inter Miami vs Nashville

Major League Soccer - Playoff Chase Stadium

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Chase.

México:19:00 horas

Argentina:22:00 horas

España:02:00 horas (domingo 9)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Inter Miami

Las Garzas no podrán contar con Luis Suárez, quien fue suspendido por patear a Andy Najar en el juego anterior.

Noticias del Nashville

Los Coyotes ganaron hace poco más de un mes el primer título de su historia (US Open Cup) y buscan utilizar dicho triunfo de impulso para el cierre de la MLS.

Cómo llegan al partido

