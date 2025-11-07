+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Major League Soccer
team-logoInter Miami CF
Chase Stadium
team-logoNashville SC
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Inter Miami vs. Nashville SC, MLS: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la MLS entre Inter Miami y Nashville, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Inter Miami recibe a Nashville este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) en el estadio Chase, por el tercer partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS 2025.

Sigue aquí en directo el Inter Miami vs. Nashville SC de la MLS 2025

Las Garzas y los Coyotes llegan con la serie igualada después de un triunfo para cada uno, por lo que el vencedor de este duelo podrá dar un paso más cerca del título.

Inter Miami se llevó el primer partido por marcador de 3-1, mientras que Nashville se quedó el segundo compromiso por 2-1 en casa. Lionel Messi lleva tres de los cuatro goles de su club en la eliminatoria.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
New York City FC crest
New York City FC
NYC

Cómo ver Inter Miami vs Nashville, MLS 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaApple TV (MLS Seasson Pass)
SudaméricaApple TV (MLS Seasson Pass)
MéxicoApple TV (MLS Seasson Pass)
Estados UnidosApple TV (MLS Seasson Pass)

El partido estará disponible en España, México, Sudamérica y Estados Unidos se podrá seguir a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Hora de inicio de Inter Miami vs Nashville

crest
Major League Soccer - Playoff
Chase Stadium

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Chase.

  • México:19:00 horas
  • Argentina:22:00 horas
  • España:02:00 horas (domingo 9)

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF contra Nashville SC alineaciones

Inter Miami CFHome team crest

4-4-2

Formación

4-3-3

Home team crestNSC
34
R. Rios Novo
32
N. Allen
17
I. Fray
37
M. Falcon
18
J. Alba
5
S. Busquets
11
B. Rodriguez
21
T. Allende
7
R. De Paul
24
M. Silvetti
10
L. Messi
1
J. Willis
22
J. Bauer
5
J. Maher
31
Andy Nájar
25
W. Zimmerman
8
P. Yazbek
20
E. Tagseth
16
M. Corcoran
19
A. Muyl
9
S. Surridge
10
H. Mukhtar

4-3-3

NSCAway team crest

MIA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Mascherano

NSC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • B. Callaghan

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Inter Miami

Las Garzas no podrán contar con Luis Suárez, quien fue suspendido por patear a Andy Najar en el juego anterior.

Noticias del Nashville

Los Coyotes ganaron hace poco más de un mes el primer título de su historia (US Open Cup) y buscan utilizar dicho triunfo de impulso para el cierre de la MLS.

Cómo llegan al partido

MIA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
17/6
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

NSC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MIA

Últimos partidos

NSC

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

13

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

Enlaces útiles

