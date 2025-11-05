Inter Miami en apuros: su vulnerabilidad ante Nashville amenaza sus esperanzas en la MLS Cup

Le tomó 89 minutos a Lionel Messi para tener su primera verdadera oportunidad de gol. Durante casi todo el partido de la primera ronda de los playoffs, Nashville lo había marcado de manera casi perfecta. Ejecutaron todas las tácticas clásicas: defensa hombre a hombre, faltas estratégicas, cortes de líneas de pase y presiones coordinadas.

Algunas entradas fueron más duras de lo necesario. Nadie puede detener completamente a Messi, pero durante la mayor parte del encuentro, Nashville estuvo cerca de lograrlo. Hasta que cometieron un pequeño descuido.

Marcado por dos jugadores en la parte superior del área, Messi recibió medio metro en su pie izquierdo. Antes de que los defensores pudieran reaccionar, el balón ya estaba en el fondo de la red.

En cualquier otro partido, ese habría sido un punto de inflexión. Sin embargo, para Nashville, solo fue un pequeño error en un desempeño defensivo notablemente eficiente de 90 minutos.

Este Miami es mejor que el del año pasado: más organizado y sólido defensivamente. Pero el equipo de B.J. Callaghan mostró que todavía tiene vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Incluso con ajustes tácticos y refuerzos inteligentes, los Herons siguen siendo, en gran medida, el mismo equipo susceptible a errores.

