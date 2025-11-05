+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Lionel Messi, Son Heung-Min MLS PlayoffsGetty/GOAL
Thomas Hindle

El Rondo: Los playoffs están en riesgo para Inter Miami, Lionel Messi en la MLS y actuaciones destacadas de Son Heung-Min y LAFC

Cinco series de primera ronda llegan a un tercer partido decisivo, con Lionel Messi e Inter Miami al borde de otra sorprendente eliminación en los playoffs.

Y así, tenemos algo de drama en los playoffs de la MLS. Algunos de los enfrentamientos de la primera ronda, siendo honestos, fueron de rutina. LAFC se burló de un buen equipo de Austin. Philadelphia mostró pocas dudas sobre la llamada maldición del Supporters' Shield, y despachó al Chicago Fire. 

Vancouver tuvo un incómodo juego 2, pero aún así tuvo mucho más que Dallas. Pero algunos enfrentamientos requieren análisis. Comienza con Inter Miami, cuyos problemas familiares han vuelto a surgir - simplemente no pueden defender. San Diego FC no es tan sólido como debería y Portland ha dado la talla. Mientras tanto, Columbus ha demostrado que el sembrado es solo un concepto.

Junta todo, y, después de dos juegos, todavía tenemos cinco series intactas y un número de muy buenos equipos en riesgo de sorpresa. ¿No es por eso que amamos esto?

GOAL US escritores desglosan a los artistas estrella, las mayores decepciones y las selecciones para la MLS Cup en la última edición de... The Rondo.

  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    ¿Cuál es la conclusión clave de la primera ronda?

    Tom Hindle: Miami sigue siendo tan vulnerable como todos pensábamos. Fueron convincentes en el primer partido, pero en el segundo parecieron extremadamente explotables. Su estructura defensiva sigue siendo cuestionable, y aunque logren vencer a Nashville, cualquier equipo podría superarlos en un enfrentamiento a un solo partido.

    Ryan Tolmich: LAFC es realmente, realmente bueno. Hemos visto muchas grandes duplas en esta liga, y Son Heung-Min y Denis Bouanga podrían estar entre las mejores. Si mantienen este nivel, tendrán un argumento sólido, y LAFC podría llevarse otra MLS Cup.

    Alex Labidou: La competencia entre los equipos restantes está extremadamente reñida. Austin FC y FC Dallas fueron eliminados rápidamente por su falta de calidad, pero cada equipo que sigue en la contienda ha demostrado en algún momento por qué son contendientes viables. Esto incluye a los Portland Timbers, que tienen una oportunidad real de sorprender a San Diego FC, el primer sembrado en el Oeste. La paridad reina en la MLS, y estos playoffs lo están demostrando nuevamente.

    Y, por cierto, no podemos dejar de mencionar las escenas desagradables en Chicago. A pesar de los esfuerzos del Chicago Fire, incluyendo las súplicas de Gregg Berhalter, un grupo de aficionados se comportó de manera indisciplinada, irrespetuosa y fuera de control. El club emitió un comunicado: “Estamos decepcionados por los cánticos inaceptables que provinieron de un grupo de aficionados en el partido de esta noche.”

    PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

    • Anuncios
  • Los Angeles Football Club v Austin FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Quién te ha impresionado en la primera ronda?

    Tom Hindle: Son Heung-Min es la respuesta obvia después de destrozar completamente a Austin. Tai Baribo también parece estar encontrando su mejor forma con el Union. Sin embargo, merece una mención el Columbus Crew, que, a pesar de una temporada regular complicada, todavía tiene mucho a su favor. Cincinnati sigue siendo favorito, pero el equipo de Wilfried Nancy podría sorprender a sus rivales, y eso sería una gran historia.

    Ryan Tolmich: No nos dejamos llevar demasiado por una victoria sobre un equipo comodín, pero hay que reconocer al Union por sus actuaciones. En el primer juego, regresaron de la adversidad para romper los corazones del Fire. En el segundo, golpearon rápido en los primeros 30 minutos, nuevamente rompiendo ilusiones. Fue despiadado, decidido y exactamente el tipo de actuación que un equipo necesita en playoffs para asegurarse de que nada salga mal.

    Alex Labidou: La rápida adaptación de Son a los playoffs, continuando su increíble sociedad con Bouanga, tiene que estar entre lo más destacado. No siempre es fácil para los jugadores extranjeros adaptarse al formato de postemporada; hemos visto a estrellas como Thierry Henry (excepto en 2014) y Didier Drogba luchar con ello. Son lo ha hecho parecer sencillo, y es aterrador pensar que LAFC está alcanzando su mejor nivel en el momento justo.

  • Lionel Messi Inter Miami 2025Getty

    ¿Qué está en juego para el legado de Messi en la MLS?

    Tom Hindle: Sigue siendo el mejor jugador que haya pisado esta loca liga, y la falta de planificación del equipo apenas resta a eso. Claro, Messi ha hecho un buen trabajo integrando a sus compañeros y merece algunas críticas por su influencia en la política de transferencias y gestión. Pero, ¿cómo se puede discutir con alguien que ha acumulado casi 100 contribuciones a goles en todas las competiciones en solo tres años y criticar su legado? Sigue siendo el GOAT.

    Ryan Tolmich: Una derrota indicaría que esta versión del equipo no logró alcanzar el objetivo en el campo: la MLS Cup. Desde la llegada de Messi, el club ha formado un súper equipo de amigos. Sin embargo, en sus dos anteriores participaciones en playoffs, el éxito los ha eludido. No es un fracaso total, por supuesto, ya que tienen trofeos y una participación en la Copa Mundial de Clubes como muestra de sus logros. Pero la realidad es que, en las últimas temporadas, Inter Miami ha mostrado ser un equipo con muchas falencias. Si esos problemas se repiten, empañarían una era que ha sido increíble fuera del campo, pero deficiente dentro de él, dados los nombres involucrados.

    Alex Labidou: Inter Miami debería ganar cómodamente en casa, pero si eso no sucede, el equipo necesitará aprender y replantear su estrategia de reclutamiento. A diferencia del año pasado con Tata Martino, se espera que el entrenador Javier Mascherano continúe, lo que es una ventaja por su vínculo con Messi. Perseguir estrellas en lo alto de la plantilla puede ser válido, aunque fichar a Neymar sería un error considerando su forma y problemas de lesiones. El liderazgo debe centrarse en construir alrededor de su base con jugadores experimentados en la MLS. Las dos últimas temporadas han demostrado que los playoffs son un mundo diferente a la temporada regular, y las Garzas no fueron precisamente las mejores de la clase. Incorporar veteranos en defensa y en el banquillo podría llevar al equipo al siguiente nivel.

  • FC Cincinnati v Columbus Crew - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    ¿Quiénes son tus favoritos para los decisivos Juegos 3?

    Tom Hindle: ¡Complicado! Al menos tres de estos enfrentamientos están realmente abiertos. Para avanzar, mis favoritos son: Charlotte, Seattle, Cincinnati, Inter Miami y San Diego, aunque no hubo nada particularmente llamativo sobre estas selecciones.

    Ryan Tolmich: Charlotte probablemente tiene una ligera ventaja por jugar en casa y por el regreso de Wilfried Zaha, mientras que Miami puede decir lo mismo contra Nashville, con el factor del campo local y un jugador llamado Lionel Messi en su XI. En general, la calidad estelar pesa en juegos de vida o muerte. Los otros tres encuentros son más cerrados. Los Sounders hicieron una declaración contra Minnesota United y tienen la experiencia suficiente para mantener el impulso hacia otra victoria. El Crew también tiene posibilidades, pero probablemente FC Cincinnati es demasiado fuerte para que los superen. San Diego está bajo presión para demostrar que su gran temporada regular no fue casualidad; si Hirving Lozano está al 100%, deberían imponerse a los Timbers.

    Alex Labidou: Mis predicciones: Charlotte, Seattle, FC Cincinnati, Inter Miami, y —como gran sorpresa— los Timbers. A pesar de lo que diga públicamente San Diego, todavía parece que el incidente de Lozano sigue afectando al equipo, y podrían rendir mejor sin él, como se ha visto en sus últimos partidos. Esta nueva franquicia se enfrenta a un equipo con experiencia e historia en la MLS Cup; esperen que el equipo de Phil Neville se defienda y logre robar un triunfo en San Diego. Otro juego a observar es Minnesota vs Seattle. Cristian Roldan y los Sounders tendrán un reto complicado contra los Loons de Eric Ramsay, pero el historial de Brian Schmetzer en eliminatorias y finales es impresionante; deberían salir victoriosos por poco.

  • Thomas Muller, WhitecapsImagn

    MLS Cup: Reevaluando las predicciones, ¿sigues confiando?

    Tom Hindle: No exactamente, pero por el bien de la continuidad, Miami todavía debería ganar esto… aunque no me sorprendería si no lo hacen.

    Ryan Tolmich: Sí, por ahora no hay de qué preocuparse. Miami sigue siendo Miami y Messi sigue siendo Messi. Hasta que suene el pitido final y el marcador indique lo contrario, vale la pena respaldar al argentino para que haga lo que mejor sabe: ganar.

    Alex Labidou: La derrota 4-0 del FC Cincinnati ante Columbus ha generado dudas sobre su candidatura al título. Sí, FCC sigue siendo favorito contra el Crew en el Juego 3, pero sus fragilidades defensivas en el segundo partido ofrecen un plan a otros equipos sobre cómo vencer a un equipo que debería ser sólido atrás. Por otro lado, los Vancouver Whitecaps brillaron, con Thomas Müller aportando un gol en el partido inaugural de la serie. Sí, enfrentaban a FC Dallas, pero los equipos deben imponerse a sus rivales directos, y los Whitecaps se mostraron confiados y dominantes.