¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

España DAZN Colombia Disney+ Argentina Disney+ Perú Disney+ Chile Disney+ Ecuador Disney+ Paraguay Disney+ Uruguay Disney+

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al operador oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 13 29 nov 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Greuther Fürth recibe a Arminia Bielefeld en la segunda división alemana. El partido se disputa en el Sportpark Ronhof Thomas Sommer, en Fürth.

El otoño no ha sido fácil últimamente para el Fürth de Heiko Vogel. El equipo de Franconia perdió sus dos últimos partidos de liga ante Dynamo Dresden (0-3) y Hannover 96 (1-2), y ocupa la 14.ª posición.

Arminia Bielefeld llega como sexto clasificado. El equipo de Oliver Kirch ganó anteriormente en Kiel por 2-1 y en Braunschweig por 3-1.

Sin embargo, Bielefeld cayó en su último partido ante el 1. FC Magdeburg por 1-2. El equipo quiere dejar atrás esa derrota cuanto antes.

Los enfrentamientos recientes favorecen ligeramente al Fürth. En febrero de 2026, el Greuther Fürth ganó en casa por 2-1. En septiembre de 2025, Bielefeld también perdió en Fürth, en aquella ocasión por 1-3.

A continuación, toda la información sobre el canal de televisión, el streaming y la hora del partido para quienes quieran verlo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en Greuther Fürth y Arminia Bielefeld?

Greuther Fürth sumó dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente fue la derrota por 1-2 ante Hannover 96 el 21 de noviembre. Antes había caído por 0-3 frente a Dynamo Dresden y ganado por 1-0 a Holstein Kiel. En total, el equipo marcó 3 goles y encajó 8.

Arminia Bielefeld ganó tres de sus cinco partidos y perdió dos. El más reciente terminó con una derrota por 1-2 ante Magdeburg el 20 de noviembre. Antes, Bielefeld venció por 3-1 a Braunschweig y por 2-1 a Osnabrück. Su balance es de 8 goles a favor y 6 en contra.

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld: alineaciones

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld: estado de forma

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld: enfrentamientos directos

Greuther Fürth - Arminia Bielefeld: clasificación