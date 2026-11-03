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Liga de Campeones
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Galatasaray vs. VfB Stuttgart hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Liga de Campeones

En la Champions League, el Galatasaray se enfrenta al VfB Stuttgart. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

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ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
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Estados UnidosParamount+
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  • Acceda a la plataforma oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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Galatasaray vs. VfB Stuttgart: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Rams Global Stadyumu

El partido entre Galatasaray y VfB Stuttgart comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Galatasaray vs. VfB Stuttgart, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El encuentro se podrá ver en directo en Alemania a través de DAZN. A continuación se indican el canal de televisión y las opciones de streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Galatasaray y VfB Stuttgart?

Galatasaray llega a Estambul con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Entre sus resultados más recientes figuran un 4-0 ante Konyaspor en la Süper Lig y un 2-1 en el derbi de la ciudad frente a Fenerbahçe. El único tropiezo fue una derrota por 1-4 ante el FC Barcelona en la Champions League. En total, Galatasaray marcó ocho goles y encajó diez en ese periodo.

VfB Stuttgart ganó dos de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un impresionante 4-2 a domicilio ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga y un 1-0 frente a Paderborn en la Copa de Alemania. Dos derrotas, contra Gladbach (2-3) y Hamburgo SV (0-1), y un 1-1 ante Atlético de Madrid en la Champions League completan el balance. Stuttgart marcó nueve goles y encajó ocho en ese periodo.

GAL

GAL - Formulario

BAR
L1-4
GEN
W0-1
LIL
W2-4
FB
W2-1
KSP
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VFB

VFB - Formulario

HSV
L1-0
ATM
D1-1
BMG
L2-3
SCP
W0-1
B04
W2-4
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: alineaciones

Galatasaray contra VfB Stuttgart alineaciones

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formación
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-1-2
U. CakirU. CakirDavinson SánchezDavinson SánchezR. SallaiR. SallaiAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazL. TorreiraL. TorreiraV. OsimhenV. OsimhenF. BredlowF. BredlowM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichA. KarazorA. KarazorB. El KhannoussB. El KhannoussD. UndavD. UndavE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Once inicial

VfB Stuttgart

Suplentes

Manager

  • O. Buruk
  • S. Hoeness
Galatasaray

Lesiones y suspensiones

VfB Stuttgart

Ningún jugador apartado

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: estado de forma

GAL

GAL - Formulario

BAR
L1-4
GEN
W0-1
LIL
W2-4
FB
W2-1
KSP
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VFB

VFB - Formulario

HSV
L1-0
ATM
D1-1
BMG
L2-3
SCP
W0-1
B04
W2-4
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: balance de enfrentamientos directos

Galatasaray vs. VfB Stuttgart: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
8
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
421174+37
D
L
W
W
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
10
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
15
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
16
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
412143+15
D
L
W
D
17
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
18
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
21
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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