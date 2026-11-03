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Liga de Campeones
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Fey. Róterdam vs. Inter de Milán hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Feyenoord vs Inter Milán
Feyenoord
Inter Milán
Liga de Campeones

En la Champions League, el Feyenoord de Róterdam se enfrenta al Inter de Milán. Pero ¿quién ofrece el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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MéxicoHBO Max
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EcuadorDIsney+ Premium Sur
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Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
de Kuip

El partido entre el Feyenoord de Róterdam y el Inter de Milán comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

El partido de la Liga de Campeones entre el Feyenoord y el Inter de Milán se puede ver en directo en DAZN. El siguiente enlace lleva directamente a la transmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Feyenoord de Róterdam y el Inter de Milán?

El Feyenoord llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el equipo de Róterdam empató 1-1 con el Fortuna Sittard. Antes había sumado otro empate frente al PSV (1-1) y una derrota ante el Real Betis en la Liga de Campeones (0-1). En el lado positivo, el Feyenoord ganó al Telstar (4-3) y al Como (2-3 desde la perspectiva visitante). En total, marcó nueve goles en cinco partidos, aunque también encajó ocho.

El Inter de Milán registra tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 1-3 en el derbi de Milán ante el AC Milan. Antes, el Inter había ganado en la Serie A al Venecia (2-0) y a la Fiorentina (1-2 desde la perspectiva visitante), así como al Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones (1-0). En esos cinco encuentros, el Inter marcó ocho goles y encajó siete.

FEY

FEY - Formulario

COM
W3-2
TEL
W3-4
BET
L1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
INT

INT - Formulario

BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
MIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán: alineaciones

Feyenoord contra Inter Milán alineaciones

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. KraaijeveldT. KraaijeveldG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluD. SpenceD. SpenceF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-3
Feyenoord

Once inicial

Inter Milán

Suplentes

Manager

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu
Feyenoord

Lesiones y suspensiones

Inter Milán

Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán: estado de forma

FEY

FEY - Formulario

COM
W3-2
TEL
W3-4
BET
L1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
INT

INT - Formulario

BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
MIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

FeyenoordEmpateInter Milán
1
1
2
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
Liga de Campeones
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Europa League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/4
Ambos equipos marcaron2/4

Feyenoord de Róterdam vs. Inter de Milán: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
W
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
L
W
W
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
W
L
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
8
RomaRomaROM
4211105+57
W
W
L
D
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
11
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4130105+56
D
D
D
W
12
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
14
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
16
Inter MilánInter MilánINT
42026606
W
W
L
L
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
18
LASKLASKLAS
420279-26
W
W
L
L
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
D
D
W
L
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
21
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
23
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
L
L
L
W
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
L
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
FeyenoordFeyenoordFEY
410349-53
L
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
35
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004114-130
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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