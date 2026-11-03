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FC Barcelona vs. Aston Villa: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Barcelona vs. Aston Villa, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa se retransmitirá en directo por DAZN. El enlace que aparece a continuación os llevará directamente a la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Barcelona y el Aston Villa?

El FC Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una contundente victoria en casa por 6-1 ante el Deportivo Alavés, precedida de dos derrotas frente al Real Madrid (1-2) y el Paris Saint-Germain (2-4). Antes, el Barcelona había ganado por 5-2 a domicilio al Real Betis y por 4-1 al Galatasaray en la Champions League. En total, el equipo marcó 18 goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Aston Villa, por su parte, registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante el Fulham en la Premier League; antes había caído por 0-3 frente al Bournemouth en la EFL Cup. Destaca la victoria por 2-1 ante el Manchester City. En la Champions League, el Villa ganó por 3-1 al Viking en su partido más reciente. En el conjunto de los cinco encuentros, el equipo marcó ocho goles y encajó siete.

FC Barcelona vs. Aston Villa: alineaciones

FC Barcelona vs. Aston Villa: estado de forma

FC Barcelona vs. Aston Villa: balance de enfrentamientos directos

FC Barcelona vs. Aston Villa: las clasificaciones