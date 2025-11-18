+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Amistosos
team-logoUSA
team-logoUruguay
Mira el partido (Estados Unidos)Mira el partido (México y Sudamérica)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Estados Unidos vs. Uruguay, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido amistoso internacional entre Estados Unidos y Uruguay, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Estados Unidos recibe a Uruguay este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Raymond James, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Sigue aquí en directo el Estados Unidos vs. Uruguay, amistoso internacional

Las Barras y las Estrellas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Paraguay en su último juego, con anotaciones de Giovanni Reyna y Folarin Balogun.

Por su parte, la Celeste empató por 0-0 frente a México en su más reciente partido de liga.

Por su parte, la Albirroja también se midió con Japón (2-2) y Corea del Sur (0-2) en octubre, también con resultados cuestionables para su proceso de cara a la Copa del Mundo.

Cómo ver Estados Unidos vs Uruguay, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaPor confirmar
SudaméricaDisney+ (Sudamérica), DSports, Cardinal TV, Montecable, AUF TV (Uruguay)
MéxicoESPN, Disney+
Estados UnidosUniverso, TNT, Peacock, HBO MAX, TruTV, Fubo Sports

El partido será transmitido en Estados Unidos por Universo, TNT, Peacock, HBO MAX, TruTV y Fubo Sports. En México y Sudamérica se puede seguir el compromiso por Disney+, mientras que en suelo mexicano también estará la opción ESPN. 

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Estados Unidos vs Uruguay

crest
Amistosos - Amistosos

El partido se disputa este martes 18 de octubre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Raymond James.

  • Argentina:21:00 horas
  • España:01:00 horas (miércoles 19)
  • Estados Unidos:19:00 (tiempo del este)
  • México:18:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

USA contra Uruguay alineaciones

USAHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestURU
1
M. Freese
15
A. Trusty
22
M. McKenzie
16
A. Freeman
2
S. Dest
10
D. Luna
23
A. Morris
3
J. Tolkin
17
S. Berhalter
14
T. Tillman
19
H. Wright
1
C. Fiermarin
4
R. Araujo
8
N. Nandez
17
M. Vina
16
M. Olivera
14
R. Zalazar
10
G. De Arrascaeta
20
M. Araujo
6
R. Bentancur
5
M. Ugarte
9
F. Vinas

4-2-3-1

URUAway team crest

USA
-Alineación

Suplentes

URU
-Alineación

Suplentes

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Estados Unidos

Mauricio Pochettino no dudó en alabar a Marcelo Bielsa previo al duelo que tendrán en los banquillos.

"Mi admiración y mi respeto son enormes. No puedo considerarlo un amigo. No puedo considerarlo una persona normal; es un respeto mucho más grande. Le hablo como a un hombre que uno admira, es tu ídolo. Siempre esperas que él salude primero, después vos saludás", expresó.

Noticias de la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa dejó libres a cinco jugadores tras el partido con México, por lo que no estarán disponibles para medirse a Estados Unidos. Los futbolistas descartados son: Sebastián Cáceres, José Luis Rodríguez, Santiago Homenchenko, Facundo Pellistri e Ignacio Laquintana.

Cómo llegan al partido

USA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

URU
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/1
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

USA

Últimos partidos

URU

1

Victoria

2

Empates

1

Victoria

3

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/4
Ambos equipos anotaron
2/4

