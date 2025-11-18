AFP
FIFA PASS facilitará el trámite de visa a aficionados con boletos para el Mundial 2026
- Getty Images News
La Casa Blanca anuncia el nuevo programa FIFA PASS
FIFA PASS permitirá que los aficionados que hayan adquirido sus entradas para el Mundial a través de la FIFA soliciten citas prioritarias para entrevistas de visa en embajadas y consulados de Estados Unidos. El Departamento de Estado señaló que el sistema se pondrá en marcha a principios de 2026 y recalcó que todos los solicitantes deberán completar el proceso estándar de revisión y elegibilidad requerido para obtener una visa estadounidense.
“Si tienes una entrada para el Mundial, podrás acceder a citas prioritarias para tramitar tu visa”, afirmó Infantino durante el evento. Rubio añadió que el gobierno ha desplegado a más de 400 oficiales consulares adicionales en todo el mundo para atender la demanda prevista rumbo al torneo.
- Getty Images Sport
El programa brinda a los poseedores de boletos acceso a entrevistas de visa con prioridad
Se estima que más de seis millones de entradas estarán disponibles para la Copa Mundial 2026, que incluirá 104 partidos en 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá. Once ciudades estadounidenses albergarán 78 de esos encuentros, entre ellos duelos de la fase de grupos, rondas eliminatorias y la gran final.
El Departamento de Estado recomendó a los aficionados que necesiten visa y residan en países con citas disponibles solicitarla lo antes posible. En el caso de los viajeros provenientes de países incluidos en el Programa de Exención de Visa (VWP), podrán optar por obtener autorización a través de ESTA.
Infantino ha reiterado en varias ocasiones que “el mundo es bienvenido en América”, asegurando que los aficionados internacionales estarán protegidos y respaldados durante sus viajes a Estados Unidos tanto para el Mundial de Clubes 2025 como para la Copa Mundial 2026. Sus declaraciones siguen a reuniones con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca y llegan en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias del gobierno estadounidense, preocupaciones de seguridad y retos en materia de visas. Human Rights Watch ha instado a la FIFA a considerar alternativas si no puede garantizarse la seguridad de los viajeros, aunque Infantino sostiene que las autoridades estadounidenses le han asegurado que todos los aficionados que lleguen a “celebrar el fútbol” serán bienvenidos.
- Getty Images Sport
El impacto económico que dejará el Mundial 2026
A comienzos de este año, un estudio conjunto de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio estimó que la Copa Mundial 2026 podría generar hasta 185,000 empleos de tiempo completo en Estados Unidos y aportar alrededor de 17,200 millones de dólares a la economía.
- Getty Images Sport
Mirando hacia el futuro
Se ofrecerá más orientación a los poseedores de boletos sobre cómo acceder a FIFA PASS a principios de 2026, mientras que la información actualizada sobre los requisitos de entrada a las tres naciones anfitrionas ya está disponible en el sitio web oficial de la FIFA.
“El inicio se acerca, así que este es el momento de presentar la solicitud. Estamos honrados de albergar la Copa del Mundo más grande y segura de la historia”, señaló Rubio.
