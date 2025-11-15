"Los chicos están desesperados por ser parte del grupo" - Gio Reyna y Ricardo Pepi vuelven mientras la urgencia de la Copa del Mundo aumenta: Cinco claves para el USMNT contra Paraguay

A veces, poner un plazo a algo lo cambia todo. Agudiza la urgencia, añade finitud y hace que el momento se sienta real. Eso es exactamente lo que Mauricio Pochettino y su equipo hicieron esta semana con la Selección de los Estados Unidos.

Diez sesiones de entrenamiento. Es todo lo que queda entre la Selección de Estados Unidos y la convocatoria para la Copa del Mundo. El número de días restantes con el cuerpo técnico se pueden contar con dos manos. Es impactante, y motivador. Porque significa que la Copa del Mundo está por llegar.

"No es desesperación; es un enfoque intenso", dijo el veterano defensor Tim Ream en conferencia. "Hay un poco más de garra en el entrenamiento. Hay intensidad. Hay más agresividad. Los muchachos están haciendo todo lo posible para ser parte del equipo, y creo que, a medida que nos hemos acercado más y más, ves eso cada vez más. Eso es algo bueno. Los muchachos están desesperados por ser parte de este grupo y ser parte del equipo y ser parte de una Copa del Mundo".

El siguiente paso en el camino hacia la Copa del Mundo es Paraguay, quien enfrentará a los Estados Unidos en el Subaru Park, hogar del Philadelphia Union. Es una prueba difícil, a la que Estados Unidos llegará con bajas. Christian Pulisic está fuera. También Chris Richards y Tyler Adams. Tim Weah, Antonee Robinson y Weston McKennie no están aquí. Todos los nombrados podrían ser titulares el próximo verano.

Es una oportunidad para aquellos que jugarán estos partidos. Con el tiempo agotándose, la urgencia aumenta y, con cada día y cada partido, la Copa del Mundo se acerca un poco más.

GOAL analiza cinco claves para la próxima prueba contra Paraguay.