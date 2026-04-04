En vídeo... Yamal muestra su enfado e ignora a Flick

Las cámaras captaron una escena inesperada tras el emocionante partido disputado este sábado entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, en el estadio «Río Metropolitano», en la 30.ª jornada de La Liga.

A pesar de la victoria del equipo catalán (2-1) a domicilio, y de estar cada vez más cerca de alzarse con el título de La Liga, la estrella del Barça, Lamine Yamal, se mostró enfadado tras el encuentro.

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Las cámaras captaron a Yamal al salir del campo, donde se cruzó con su entrenador alemán, Hansi Flick, quien intentó hablar con él, pero el astro español le hizo un gesto de enfado, negándose a hablar con su técnico.

Yamal continuó su camino hacia los vestuarios, mientras charlaba con uno de los miembros del cuerpo técnico del Barcelona.

El Barça terminó el partido con una victoria (2-1) que le permite afianzar el liderato de la clasificación de La Liga, con 76 puntos, a 7 puntos de su rival, el Real Madrid, segundo clasificado, que había perdido ese mismo día ante el Real Mallorca (2-1).



