En vídeo: experto arbitral exculpa a Iván Toni de mentir sobre el incidente con el cuarto árbitro

Un experto arbitral exoneró al delantero inglés del Al-Ahli de Yeda, Ivan Tony, de mentir en el incidente con el cuarto árbitro del partido contra el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El miércoles, en la jornada 29 de la Liga Roshen, Al-Ahli y Al-Fayha empataron 1-1 en el estadio de Al-Majma'a.

Tras el encuentro, el delantero inglés afirmó que el cuarto árbitro le indicó que se centrara solo en la Liga de Campeones de Asia y no en la Liga Roshen, versión respaldada por su entrenador, Matthias Jaissle.

Sin embargo, la Comisión de Árbitros revisó las grabaciones de audio y no halló prueba de esa frase, lo que desmiente a Tony.

El experto en arbitraje Nawaf Shukrallah apuntó en la televisión saudí que el sistema de comunicación por auriculares podría explicar la versión del inglés.

Shukrallah explicó que todos los miembros del equipo arbitral usan auriculares durante el partido para comunicarse, incluido el cuarto árbitro, y que todo lo que se dice se graba de principio a fin.

La diferencia es que los auriculares del árbitro principal y de los asistentes no se pueden apagar, pues deben funcionar todo el partido para mantener la comunicación.

En cambio, el cuarto árbitro lleva un auricular que puede apagar, pues se comunica con los cuerpos técnicos y los jugadores, lo que podría generar interferencias con el árbitro principal.

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Según el experto en arbitraje, el cuarto árbitro podría haber apagado el micrófono al hablar con los jugadores del Al-Ahly, incluido el delantero inglés Ivan Toney, por lo que la conversación no se grabó.

El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas, lo que llevó al Al-Ahli a emitir un comunicado en el que criticaba al colegiado y pedía conocer lo hablado con el VAR.

El empate complica la lucha del Al-Ahli por el título de la Liga Roshen, pues queda a cuatro puntos del líder, Al-Nassr, que tiene un partido menos, y a dos del segundo, Al-Hilal.