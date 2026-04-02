En un mes... La estrella del Chelsea se ofrece dos veces al Real Madrid

Según un informe de la prensa española, una de las estrellas del Chelsea se ha ofrecido al Real Madrid en más de una ocasión.

La emisora española «Radio Marca» ha informado este jueves de que el internacional argentino Enzo Fernández se ha ofrecido al club blanco en dos ocasiones.

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La primera vez fue el pasado mes de febrero, mientras que la segunda se produjo tras la reciente eliminación del Chelsea de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain.

Por su parte, el Real Madrid necesita un creador de juego capaz de organizar el centro del campo. Fernández ha demostrado su valía y su gran talento, además de ser un jugador con experiencia internacional.

Esto llega en un momento en el que la estrella del Chelsea ha vuelto a coquetear con el Real Madrid, lo que aumenta las especulaciones sobre su futuro con los Blues, ya que recientemente confirmó su deseo de vivir en la capital española, señalando que «se parece mucho a (la capital argentina) Buenos Aires».

Fernández también elogió efusivamente a Toni Kroos y Luka Modrić, exjugadores del Real Madrid, lo que algunos interpretaron como una señal de su deseo de fichar por el equipo merengue.